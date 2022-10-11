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МИД России попросит возбудить дело против эстонского министра

Ведомости

МИД России обратится в Генпрокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело в отношении министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, поздравившего ранее украинские спецслужбы со взрывом на Крымском мосту. Об этом сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на брифинге.

«В связи с провокационными высказывания главы МИД Эстонии... эти заявления были направлены на прямое оправдание, восхваление и призывы к совершению террористического акта против нашей страны. Министерством иностранных дел России готовится обращение в Генпрокуратуру РФ с просьбой рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении этого гражданина Эстонии», – заявила она.

8 октября Рейнсалу поздравил украинские подразделения специального назначения со взрывом на Крымском мосту, заявив, что Эстония приветствует этот «смелый поступок».

Захарова также указала на то, что с подобными «поздравлениями» выступили и представители других стран НАТО. Тем самым они подвели черту под любым сомнением касательно того, кто стоит за терактом, считает представитель МИД РФ. Сам Рейнсалу уже находится в списке лиц, которым запрещен въезд в Россию, напомнила она.

8 октября около 6 часов утра по московскому времени на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. В результате произошло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. 

Как следствие обрушились автомобильные пролеты моста, погибло несколько человек — пассажиры легкового автомобиля, который оказался рядом с грузовиком. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с происшествием. На следующий день было запущено движение по двум полосам моста. но только для легковых машин – все автомобили грузоподъемностью до 3,5 т и пассажиры перевозятся паромом по маршруту порт «Крым» – порт «Кавказ». Российское руководство обвинило Украину в организации теракта на мосту.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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