МИД России попросит возбудить дело против эстонского министра
МИД России обратится в Генпрокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело в отношении министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, поздравившего ранее украинские спецслужбы со взрывом на Крымском мосту. Об этом сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на брифинге.
«В связи с провокационными высказывания главы МИД Эстонии... эти заявления были направлены на прямое оправдание, восхваление и призывы к совершению террористического акта против нашей страны. Министерством иностранных дел России готовится обращение в Генпрокуратуру РФ с просьбой рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении этого гражданина Эстонии», – заявила она.
8 октября Рейнсалу поздравил украинские подразделения специального назначения со взрывом на Крымском мосту, заявив, что Эстония приветствует этот «смелый поступок».
Захарова также указала на то, что с подобными «поздравлениями» выступили и представители других стран НАТО. Тем самым они подвели черту под любым сомнением касательно того, кто стоит за терактом, считает представитель МИД РФ. Сам Рейнсалу уже находится в списке лиц, которым запрещен въезд в Россию, напомнила она.
8 октября около 6 часов утра по московскому времени на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. В результате произошло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова.
Как следствие обрушились автомобильные пролеты моста, погибло несколько человек — пассажиры легкового автомобиля, который оказался рядом с грузовиком. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с происшествием. На следующий день было запущено движение по двум полосам моста. но только для легковых машин – все автомобили грузоподъемностью до 3,5 т и пассажиры перевозятся паромом по маршруту порт «Крым» – порт «Кавказ». Российское руководство обвинило Украину в организации теракта на мосту.
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