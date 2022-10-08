Глава МИД Эстонии поздравил ВСУ с успешной операцией по взрыву Крымского моста

«Эстония, безусловно, приветствует это и поздравляет украинские подразделения специального назначения, которые, вероятно, стоят за этой операцией», — добавил министр. Он отметил как положительный тот факт, что в результате взрыва грузовика часть дорожного полотна была разрушена, а движение приостановлено.