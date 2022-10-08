Глава МИД Эстонии поздравил ВСУ с успешной операцией по взрыву Крымского моста
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу поздравил украинские подразделения специального назначения со взрывом на Крымском мосту, передает Delfi.
«Эстония, безусловно, приветствует это и поздравляет украинские подразделения специального назначения, которые, вероятно, стоят за этой операцией», — добавил министр. Он отметил как положительный тот факт, что в результате взрыва грузовика часть дорожного полотна была разрушена, а движение приостановлено.
Рейнсалу назвал инцидент на мосту «смелым поступком». Дипломат выразил мнение, что взрыв моста связан с днем рождения президента России Владимира Путина 7 октября.
8 октября около 6 часов утра по московскому времени на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, сообщил Национальный антитеррористический комитет. В результате произошло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Частично обрушились автомобильные пролеты моста.
В Минтрансе России приступили к оценке повреждений, требуемых объемов и сроков восстановительных работ. В 16:00 8 октября возобновилось движение по неповрежденной части моста в реверсивном направлении.
Повреждения на мосту не носят тяжелого характера, мост будет оперативно восстановлен, заявил спикер парламента Крыма Владимир Константинов. По его словам, в инциденте виновата украинская сторона.
Президент Владимир Путин распорядился создать правительственную комиссию в связи с ЧП, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с происшествием. Премьер-министр России Михаил Мишустин создал правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту. Ее возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщает «Интерфакс».