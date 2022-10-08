СКР сообщил о гибели трех человек в результате ЧП на Крымском мосту

«По предварительным данным, в результате произошедшего погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших — мужчины и женщины, их личности устанавливаются», — сообщает пресс-служба ведомства.