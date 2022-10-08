Минтранс приступил к оценке повреждений Крымского моста

Соответствующие решения были приняты на Оперативном штабе по вопросам логистики и восстановления Минтранса России под руководством Министра транспорта Виталия Савельева. Отмечается, что начать работы будем возможно после того, как на месте завершится работа оперативных служб. В министерстве заявили, что на переправу готовятся к выходу еще три парома различных судовладельцев.