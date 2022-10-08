Минтранс приступил к оценке повреждений Крымского моста
В Минтрансе России приступили к оценке повреждений, требуемых объемов и сроков восстановительных работ на Крымском мосту, сообщил «Ведомостям» представитель ведомства.
Соответствующие решения были приняты на Оперативном штабе по вопросам логистики и восстановления Минтранса России под руководством Министра транспорта Виталия Савельева. Отмечается, что начать работы будем возможно после того, как на месте завершится работа оперативных служб. В министерстве заявили, что на переправу готовятся к выходу еще три парома различных судовладельцев.
«Для стабильного обеспечения населения и экономики Крыма товарами и продукцией задействованы новые логистические схемы. Компаниями-перевозчиками возобновляется работа Керченской паромной переправы. Для этих целей готова береговая инфраструктура. По состоянию на 08:30 мск первый паром начинает переход к терминалу для погрузки и начала работы, готовятся к выходу на переправу еще три парома различных судовладельцев», — говорится в сообщении Минтранса.
Также в ведомстве заявили, что весь объем перевозок пассажиров и грузов в направлении Крыма будет обеспечен.
8 октября около 6 часов утра по московскому времени на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, сообщил Национальный антитеррористический комитет. В результаты произошло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Частично обрушились автомобильные пролеты моста.
Повреждения на мосту не носят тяжелого характера, мост будет оперативно восстановлен, заявил спикер парламента Крыма Владимир Константинов. По его словам, в инциденте виновата украинская сторона.
По предварительным данным, никто не пострадал. Президент Владимир Путин распорядился создать правительственную комиссию в связи с ЧП, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с происшествием.