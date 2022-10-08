В Севастополе отменили ограничения на продажу бакалейных товаров и топлива
В Севастополе сняли все ограничения на продажу продуктов и топлива. По словам губернатора Михаила Развозжаева, прокуратура будет следить за попытками спекуляции.
«Все ограничения на продажу продуктов и топлива — снимаем. Официально подтверждены логистические поставки топлива и бакалейных товаров через освобожденные территории. Никакого дефицита нет и не будет», — написал Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что местная прокуратура будет следить за попытками спекуляции и уровнем цен. По его словам, «такие моменты будут жестко пресекаться».
Ранее сообщалось, что власти Севастополя вводят ограничение на отпуск товаров бакалейной группы. Также в городе планировалось ограничить продажу бензина в канистры про запас.
8 октября около 6 часов утра по московскому времени на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, сообщил Национальный антитеррористический комитет. В результате произошло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Частично обрушились автомобильные пролеты моста. В Минтрансе России приступили к оценке повреждений, требуемых объемов и сроков восстановительных работ.
Повреждения на мосту не носят тяжелого характера, мост будет оперативно восстановлен, заявил спикер парламента Крыма Владимир Константинов. По его словам, в инциденте виновата украинская сторона.
Президент Владимир Путин распорядился создать правительственную комиссию в связи с ЧП, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с происшествием.