Аксенов подтвердил информацию о повреждениях Крымского моста

Он обратился к владельцам отелей и руководителям санаториев с просьбой продлить проживание для гостей, у которых закончилось время пребывания. Затраты будут компенсированы за счет республиканских властей. «Порядок компенсации будет озвучен в понедельник. Данная позиция согласована, в том числе с правительством Севастополя и непосредственно губернатором Севастополя Михаилом Владимировичем Развожаевым», — пояснил Аксенов.