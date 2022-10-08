Аксенов подтвердил информацию о повреждениях Крымского моста
О сроках восстановления движения по Крымскому мосту говорить рано, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. По его данным, в результате подрыва произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.
Он отметил, что паромная переправа между Крымом и Краснодарским краем начнет работать 8 октября.
«По визуальной оценке, одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела. К запуску готова паромная переправа, она начнет работать с сегодняшнего дня. График движения сообщим дополнительно. Сейчас на подъезде к мосту разворачиваются пункты питания и обогрева для водителей», — заявил глава республики.
Он обратился к владельцам отелей и руководителям санаториев с просьбой продлить проживание для гостей, у которых закончилось время пребывания. Затраты будут компенсированы за счет республиканских властей. «Порядок компенсации будет озвучен в понедельник. Данная позиция согласована, в том числе с правительством Севастополя и непосредственно губернатором Севастополя Михаилом Владимировичем Развожаевым», — пояснил Аксенов.
8 октября около 6 часов утра на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, сообщил Национальный антитеррористический комитет. В результаты произошло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Частично обрушились автомобильные пролеты моста.