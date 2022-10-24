Газета
Политика

Россия запросила у ООН данные по передвижению зерна в рамках продуктовой сделки

Ведомости

Российская сторона обратилась к Секретариату ООН с просьбой предоставить статистику движения зерна до конечного потребителя в рамках зерновой сделки. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейном Брахимом Тахой.

По словам министра иностранных дел, западные страны утверждают, что большая часть зерна попадает в Европу, а затем отправляется по всему миру, в том числе беднейшим странам. Лавров отметил, что Россия хотела бы увидеть конкретные данные по реализации сделки. 

«Поэтому мы попросили Секретариат ООН, который занимается всей этой операцией и у которого есть все данные, предоставить статистику по движению зерна до конечного пункта, где находится конечный потребитель», — рассказал глава российского МИДа (цитата по ТАСС). 

Лавров вновь обратил внимание, что вторая часть сделки, касающаяся экспорта российского зерна и удобрений, не выполняется в полной мере, несмотря на усилия ООН решить проблемы из-за западных санкций. Он добавил, что вопрос о продлении сделки будет решаться исходя из разрешения всех вопросов по части соглашения.

22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Однако вскоре российские власти обвинили Запад в несоблюдении второй части соглашения, которая касается меморандума между Россией и ООН. При этом в ООН говорили, что работают над снятием ограничений, которые мешают экспорту российского зерна и удобрений. 

Более того, как заявил президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС, снятие ограничений в рамках этой сделки коснулось в основном европейских стран. По его словам, только 4,5% сельхозпродукции пошло в беднейшие страны по программе ООН, а 35% досталось Европе.

В ответ глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что две трети зерна из украинских портов отправляются в страны, «которые в нем нуждаются». Он отметил, что ЕС поддерживает выполнение зерновой сделки.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных