Россия запросила у ООН данные по передвижению зерна в рамках продуктовой сделки
Российская сторона обратилась к Секретариату ООН с просьбой предоставить статистику движения зерна до конечного потребителя в рамках зерновой сделки. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейном Брахимом Тахой.
По словам министра иностранных дел, западные страны утверждают, что большая часть зерна попадает в Европу, а затем отправляется по всему миру, в том числе беднейшим странам. Лавров отметил, что Россия хотела бы увидеть конкретные данные по реализации сделки.
«Поэтому мы попросили Секретариат ООН, который занимается всей этой операцией и у которого есть все данные, предоставить статистику по движению зерна до конечного пункта, где находится конечный потребитель», — рассказал глава российского МИДа (цитата по ТАСС).
Лавров вновь обратил внимание, что вторая часть сделки, касающаяся экспорта российского зерна и удобрений, не выполняется в полной мере, несмотря на усилия ООН решить проблемы из-за западных санкций. Он добавил, что вопрос о продлении сделки будет решаться исходя из разрешения всех вопросов по части соглашения.
22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Однако вскоре российские власти обвинили Запад в несоблюдении второй части соглашения, которая касается меморандума между Россией и ООН. При этом в ООН говорили, что работают над снятием ограничений, которые мешают экспорту российского зерна и удобрений.
Более того, как заявил президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС, снятие ограничений в рамках этой сделки коснулось в основном европейских стран. По его словам, только 4,5% сельхозпродукции пошло в беднейшие страны по программе ООН, а 35% досталось Европе.
В ответ глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что две трети зерна из украинских портов отправляются в страны, «которые в нем нуждаются». Он отметил, что ЕС поддерживает выполнение зерновой сделки.
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