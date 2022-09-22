Боррель: большая часть украинского зерна идет в «нуждающиеся» страны
Две трети зерна из украинских портов отправляются в страны, «которые в нем нуждаются». Такое заявление сделал глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
«Две трети зерна с Украины идут в те страны, которые в нем нуждаются больше всего, а не европейцам», — подчеркнул Боррель (цитата по ТАСС).
Политик также отметил, что в Евросоюзе (ЕС) поддерживают выполнение зерновой сделки. По его словам, принятые меры позволили «смягчить продовольственный кризис». При этом Боррель уточнил, что полностью преодолеть его не удалось.
22 июля представители Турции и ООН подписали с представителями России и Украины отдельные соглашения по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Однако вскоре российские власти обвинили Запад в несоблюдении второй части соглашения, которая касается меморандума между Россией и ООН.
Более того, как заявлял президент России Владимир Путин на саммите ШОС, снятие ограничений в рамках этой сделки коснулось в основном европейских стран. По его словам, только 4,5% сельхозпродукции пошло в беднейшие страны по программе ООН, а 35% досталось Европе.
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