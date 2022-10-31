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Минобороны: ВС России поразили объекты военного управления и энергетики Украины

Ведомости

Российские военные поразили все назначенные объекты военного управления и системы энергетики Украины, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — цитирует Конашенкова пресс-служба оборонного ведомства.

По его словам, всего уничтожено пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, 13 беспилотных летательных аппаратов, одна германская самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze-2000.

На Николаево-Криворожском направлении «в результате огневого поражения и решительных действий российских подразделений» украинские военные были отброшены на исходные позиции, добавил Конашенков.

Российские военные начали наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины 10 октября. Это стало ответом на теракты, организацией которых занимается официальный Киев, включая подрыв грузовика на Крымском мосту.

Спецоперация России на Украине идет с 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ответ западные страны ввели масштабные санкции против России, которые затронули многие сектора экономики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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