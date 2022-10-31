После теракта против Черноморского флота Москва разорвала зерновую сделку

После теракта против Черноморского флота Москва разорвала зерновую сделкуРоссия обещает поставить голодающим бесплатно 500 000 т зерновых
Россия приостановила свое участие в зерновой сделке с 29 октября из-за атак на корабли Черноморского флота и гражданские суда в бухте Севастополя. «С учетом проведенного 29 октября с. г. киевским режимом при участии специалистов Великобритании террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности «зернового коридора», российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов», – говорится в сообщении Минобороны. По словам губернатора города Михаила Развожаева, нападение с использованием беспилотных летательных и полупогруженных морских аппаратов стало самым масштабным с начала специальной военной операции на Украине. По информации Минобороны, один корабль и заграждение в бухте Южная получили незначительные повреждения.
30 октября представитель Минобороны сообщил о результатах экспертизы обломков морских беспилотников. Дроны были оснащены навигационными модулями канадского производства. По извлеченной из них информации стало известно, что запуск беспилотников был осуществлен из района Одессы, а часть пути до Севастополя аппараты проделали в зоне безопасности «зернового коридора». Это может означать, заключили в ведомстве, что предварительный запуск аппарата был осуществлен с гражданского судна, зафрахтованного Украиной или западными странами для вывоза сельхозпродукции.
Что и куда вывозили в рамках зерновой сделки
С 1 августа по 29 октября в рамках стамбульских договоренностей о разблокировке украинских портов из них вышло 455 сухогрузов с зерном и продуктами его переработки общим весом 9,34 млн т. Из них 350 судов с 6,1 млн т (66%) продукции отправились в страны Запада и НАТО, подсчитали «Ведомости» на основе данных ООН. Лидируют среди них Испания (19%), Турция (14%) и Италия (9%).
65% экспортированной продукции – фураж, т. е. корм скоту. Это в основном кукуруза, рапс, ячмень, соевые бобы и подсолнечный шрот. Доля пшеницы составляет 29%, а еще 6% приходится на масло.
О выходе России из сделки «на неопределенный срок» заявили и в МИДе. Как гласит заявление ведомства 29 октября, после атаки ВСУ российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, которые участвуют в вывозе украинской сельхозпродукции. По мнению представителя МИДа, нападение на суда, обеспечивающие функционирование гуманитарного коридора, нельзя расценивать иначе, как теракт. В нем помимо украинской армии участвовали еще и британские специалисты, которые руководили атакой беспилотников, подчеркнули в МИДе.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 30 октября заявил, что Штаты «сожалеют о приостановке Россией участия в операциях зерновой инициативы в Черном море при посредничестве ООН». Похожую точку зрения высказал и верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель: «Решение России приостановить участие в черноморской сделке ставит под угрозу основной маршрут экспорта зерна и удобрений, столь необходимых для решения глобального продовольственного кризиса <...> ЕС призывает Россию отменить свое решение».
Турция пока не комментировала выход России из сделки, но, как сообщил источник «РИА Новости» в Стамбуле, турецкие власти ведут с Москвой телефонные переговоры «на всех уровнях». В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 29 октября, что переговоры Путина и Эрдогана на тему сделки пока не планируются.
Большая часть продукции, экспортированной в рамках зерновой сделки, отправилась вовсе не в голодающие страны Африки и Ближнего Востока, в провоцировании голода в которых зарубежные политики долгие месяцы обвиняли Россию и помощь которым изначально предполагала зерновая сделка. Голодающим странам, где, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, от недоедания страдает более 10% населения, досталось 1,18 млн т (13%) вывезенных злаков. Это в первую очередь Бангладеш, которой досталось 2,9% вывезенного зерна, Индия (2,2%) и Ливия (1,6%). В беднейшие страны Африки пошло только 11 судов с 0,36 млн т зерна (4%).
По заявлениям российских властей, условия зерновой сделки исполнялись не полностью. Согласно принятым договоренностям, помимо вывоза украинского зерна должен был быть обеспечен доступ российских удобрений и зерновых на мировые рынки. Как подчеркнула 28 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва регулярно информировала ООН о невыполнении второй части сделки, касающейся российского зерна и удобрений. Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявлял, что с 22 июля по 6 сентября России не удалось вывезти ни одно судно с зерном или удобрениями.
29 октября министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил, что Россия планирует поставить нуждающимся странам 500 000 т зерновых бесплатно в течение четырех месяцев, а также полностью заместить украинское зерно в коммерческих поставках.
Российские поставщики готовы выполнять свою гуманитарную миссию и снабжать зерном нуждающиеся страны, говорит председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. По его словам, экспортеры зерновых, как российские, так и международные, постепенно адаптируются к деятельности в условиях скрытых санкций. Уровень ответственности, которая ложится на российских производителей, возрастает из-за прекращения зерновой сделки, подчеркивает Зернин. «Предварительные итоги октября вселяют уверенность, что Россия реализует в этом сезоне свой экспортный потенциал, российское зерно дойдет до нуждающихся стран в требуемых им объемах», – резюмирует эксперт.
Зерновая сделка была коммерчески выгодна скорее Турции и Украине, нежели России, отмечает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Свою пользу из нее извлекли и основные покупатели украинской сельхозпродукции, получившие в результате сделки 9 млн т зерна. Выгоду ее для России можно оценивать как спорную, а выполнение российских условий по экспорту зерновых и удобрений с самого начала было проблемной точкой договоренностей, добавляет Кортунов.
Россия объявила о приостановке зерновой сделки, но не о введении блокады украинских портов, не заявлялось о такой блокаде и до заключения сделки в июле, обращает внимание источник, близкий к Минобороны. Но атмосферы неопределенности хватило, чтобы перевозчики перестали использовать эти порты, говорит он.
По словам капитана 3-го ранга запаса, военно-морского эксперта Максима Климова, сейчас нельзя исключать провокационных действий украинской стороны с целью подставить гражданское судно под удар и обвинить в этом Россию. По мнению Климова, реальную блокаду портов можно обеспечить действиями кораблей, катеров и авиации. Это потребует активизации действий Черноморского флота и переброски кораблей с Балтики и Каспия, пока не замерзли реки, а также выделения дополнительных сил морской авиации.