После теракта против Черноморского флота Москва разорвала зерновую сделку

Что и куда вывозили в рамках зерновой сделки

С 1 августа по 29 октября в рамках стамбульских договоренностей о разблокировке украинских портов из них вышло 455 сухогрузов с зерном и продуктами его переработки общим весом 9,34 млн т. Из них 350 судов с 6,1 млн т (66%) продукции отправились в страны Запада и НАТО, подсчитали «Ведомости» на основе данных ООН. Лидируют среди них Испания (19%), Турция (14%) и Италия (9%).

65% экспортированной продукции – фураж, т. е. корм скоту. Это в основном кукуруза, рапс, ячмень, соевые бобы и подсолнечный шрот. Доля пшеницы составляет 29%, а еще 6% приходится на масло.