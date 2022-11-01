Принудительная эвакуация начнется в Каховском районе Херсонской области с 6 ноября
С 6 ноября будет проводиться принудительная эвакуация жителей Каховского района Херсонской области в связи с высоким уровнем военной угрозы, следует из сообщения администрации района в Telegram-канале.
«Всем жителям! Незамедлительно покинуть населенный пункт. Вашей жизни угрожает опасность. Ожидается высокий уровень военной угрозы. Возьмите документы, деньги, ценные вещи и теплую одежду. С 6 ноября будут применяться принудительные меры эвакуации к оставшимся», — говорится в сообщении.
В администрации отметили, что есть сведения о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, ее разрушение приведет к затоплению части территории Херсонской области, массовым разрушениям гражданской инфраструктуры и гуманитарной катастрофе.
31 октября врио главы региона Владимир Сальдо объявил о расширении зоны эвакуации мирного населения на 15 км от Днепра в левобережной части Херсонской области. По его словам, эвакуация позволит создать на этих территориях эшелонированную оборону для отражения атак ВСУ. На всех эвакуированных будет распространена программа помощи, включающая выплату в 100 000 руб. и возможность оформления сертификата на покупку жилья в России, отметил он.
С октября ВСУ возобновили наступление в Херсонской области. В то же время власти региона неоднократно подчеркивали, что все атаки противника удалось отбить.
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