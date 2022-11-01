Принудительная эвакуация начнется в Каховском районе Херсонской области с 6 ноября

31 октября врио главы региона Владимир Сальдо объявил о расширении зоны эвакуации мирного населения на 15 км от Днепра в левобережной части Херсонской области. По его словам, эвакуация позволит создать на этих территориях эшелонированную оборону для отражения атак ВСУ. На всех эвакуированных будет распространена программа помощи, включающая выплату в 100 000 руб. и возможность оформления сертификата на покупку жилья в России, отметил он.