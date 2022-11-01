Газета
Политика

В Херсонской области рассчитывают завершить эвакуацию жителей за три дня

Ведомости

Власти Херсонской области планируют завершить эвакуацию мирных жителей с левого берега Днепра за пределы 15-километровой зоны в течение трех дней, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия-24».

«Максимум дня три, и эта работа будет завершена», – приводит его слова ТАСС.

Всего эвакуировать планируется порядка 70 000 человек, говорил он.

О расширении зоны эвакуации мирного населения на 15 км от Днепра в левобережной части региона Сальдо сообщил вчера, 31 октября. Речь идет о населенных пунктах Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов. По словам Сальдо, эвакуация позволит создать на этих территориях эшелонированную оборону для отражения атак ВСУ. На всех эвакуированных будет распространена программа помощи, включающая выплату в 100 000 руб. и возможность оформления сертификата на покупку жилья в России, отметил он.

До этого проходила эвакуация жителей с правобережной части Днепра, где расположен город Херсон. Сальдо сообщил, что на левый берег Днепра было вывезено около 70 000 человек. Их эвакуация завершилась на прошлой неделе, 28 октября.

С октября ВСУ возобновили попытки наступления в Херсонской области. В то же время власти региона неоднократно подчеркивали, что все атаки противника удалось отбить. 18 октября командующий объединенной группировкой войск в зоне СВО генерал армии Сергей Суровикин рассказал о напряженной обстановке в зоне проведения спецоперации. По его словам, на Херсонском направлении НАТО требует от украинских военных проведения наступательных операций. Действия российской армии в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся ситуации, не исключены «непростые решения», добавил Суровикин.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных