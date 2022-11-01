В Херсонской области рассчитывают завершить эвакуацию жителей за три дня
Власти Херсонской области планируют завершить эвакуацию мирных жителей с левого берега Днепра за пределы 15-километровой зоны в течение трех дней, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия-24».
«Максимум дня три, и эта работа будет завершена», – приводит его слова ТАСС.
Всего эвакуировать планируется порядка 70 000 человек, говорил он.
О расширении зоны эвакуации мирного населения на 15 км от Днепра в левобережной части региона Сальдо сообщил вчера, 31 октября. Речь идет о населенных пунктах Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов. По словам Сальдо, эвакуация позволит создать на этих территориях эшелонированную оборону для отражения атак ВСУ. На всех эвакуированных будет распространена программа помощи, включающая выплату в 100 000 руб. и возможность оформления сертификата на покупку жилья в России, отметил он.
До этого проходила эвакуация жителей с правобережной части Днепра, где расположен город Херсон. Сальдо сообщил, что на левый берег Днепра было вывезено около 70 000 человек. Их эвакуация завершилась на прошлой неделе, 28 октября.
С октября ВСУ возобновили попытки наступления в Херсонской области. В то же время власти региона неоднократно подчеркивали, что все атаки противника удалось отбить. 18 октября командующий объединенной группировкой войск в зоне СВО генерал армии Сергей Суровикин рассказал о напряженной обстановке в зоне проведения спецоперации. По его словам, на Херсонском направлении НАТО требует от украинских военных проведения наступательных операций. Действия российской армии в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся ситуации, не исключены «непростые решения», добавил Суровикин.
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