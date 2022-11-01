В Херсонской области рассчитывают завершить эвакуацию жителей за три дня

С октября ВСУ возобновили попытки наступления в Херсонской области. В то же время власти региона неоднократно подчеркивали, что все атаки противника удалось отбить. 18 октября командующий объединенной группировкой войск в зоне СВО генерал армии Сергей Суровикин рассказал о напряженной обстановке в зоне проведения спецоперации. По его словам, на Херсонском направлении НАТО требует от украинских военных проведения наступательных операций. Действия российской армии в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся ситуации, не исключены «непростые решения», добавил Суровикин.