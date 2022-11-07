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В Херсоне частично восстановили подачу воды и света

Ведомости

В Херсоне удалось частично стабилизировать ситуацию с элеткро- и водоснабжением, возникшую в результате диверсии ВСУ, сообщил Telegram-канал областной администрации.

«Запитана вся критическая инфраструктура города: 18 насосных станций, 10 канализационно-насосных станций, четыре больницы, очистные сооружения и одна котельная ТЭЦ», – говорится в сообщении.

В администрации добавили, что сейчас полностью освещена центральная площадь Херсона, обеспечена подача воды и тепла, канализационная система работает стабильно.

6 ноября Херсонские власти сообщили, что более 10 населенных пунктов Херсонской области остались без света в результате теракта на ЛЭП Берислав — Каховка.

В тот же день ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщили, что украинские войска обстреляли Каховскую ГЭС ракетами HIMARS, есть разрушения. По данным агентств, ВСУ выпустили шесть ракет, одна попала в шлюз дамбы. Пять ракет удалось сбить системами ПВО. 

Ранее сегодня замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил о стабильной работе Каховской ГЭС. Чиновник также подчеркнул, что в городе нет продовольственных проблем, однако частично не работают некоторые аптеки.

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Ранее по теме: Стремоусов заявил о стягивании украинских войск к Херсонской области

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных