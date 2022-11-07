В Херсоне частично восстановили подачу воды и света
В Херсоне удалось частично стабилизировать ситуацию с элеткро- и водоснабжением, возникшую в результате диверсии ВСУ, сообщил Telegram-канал областной администрации.
«Запитана вся критическая инфраструктура города: 18 насосных станций, 10 канализационно-насосных станций, четыре больницы, очистные сооружения и одна котельная ТЭЦ», – говорится в сообщении.
В администрации добавили, что сейчас полностью освещена центральная площадь Херсона, обеспечена подача воды и тепла, канализационная система работает стабильно.
6 ноября Херсонские власти сообщили, что более 10 населенных пунктов Херсонской области остались без света в результате теракта на ЛЭП Берислав — Каховка.
В тот же день ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщили, что украинские войска обстреляли Каховскую ГЭС ракетами HIMARS, есть разрушения. По данным агентств, ВСУ выпустили шесть ракет, одна попала в шлюз дамбы. Пять ракет удалось сбить системами ПВО.
Ранее сегодня замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил о стабильной работе Каховской ГЭС. Чиновник также подчеркнул, что в городе нет продовольственных проблем, однако частично не работают некоторые аптеки.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.