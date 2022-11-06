Газета
Общество

В Херсонской области сообщили об отсутствии в регионе света и воды

Ведомости

В Херсоне и некоторых районах области отсутствуют электроэнергия и водоснабжение, повреждены железобетонные опоры высоковольтных линий электропередач, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Вода и свет в городе пропали «в результате теракта, организованного украинской стороной», уточнили херсонские власти. 

«На магистрали Берислав-Каховка повреждены 3 железобетонные опоры высоковольтных линий электропередач. Сейчас в городе и некоторых районах области отсутствует электричество и вода», — говорится в сообщении в Telegram-канале администрации. 

Специалисты «Херсоноблэнерго» занимаются ликвидацией последствий, добавили в администрации. Там пообещали в ближайшее время восстановить подачу электро- и водооснабжения на территории Херсонской области.

Ранее в экстренных службах «РИА Новости» сообщили, что более 10 населенных пунктов Херсонской области остались без света «в результате теракта» на ЛЭП Берислав-Каховка. 6 ноября вооруженные силы Украины обстреляли Каховскую ГЭС ракетами HIMARS, одна ракета попала в шлюз дамбы. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных