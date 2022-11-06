В Херсонской области сообщили об отсутствии в регионе света и воды
В Херсоне и некоторых районах области отсутствуют электроэнергия и водоснабжение, повреждены железобетонные опоры высоковольтных линий электропередач, сообщили в пресс-службе администрации региона.
Вода и свет в городе пропали «в результате теракта, организованного украинской стороной», уточнили херсонские власти.
«На магистрали Берислав-Каховка повреждены 3 железобетонные опоры высоковольтных линий электропередач. Сейчас в городе и некоторых районах области отсутствует электричество и вода», — говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.
Специалисты «Херсоноблэнерго» занимаются ликвидацией последствий, добавили в администрации. Там пообещали в ближайшее время восстановить подачу электро- и водооснабжения на территории Херсонской области.
Ранее в экстренных службах «РИА Новости» сообщили, что более 10 населенных пунктов Херсонской области остались без света «в результате теракта» на ЛЭП Берислав-Каховка. 6 ноября вооруженные силы Украины обстреляли Каховскую ГЭС ракетами HIMARS, одна ракета попала в шлюз дамбы.