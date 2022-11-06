ТАСС: Каховская ГЭС попала под обстрел ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Каховскую ГЭС ракетами HIMARS, есть разрушения, сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.
По данным агентств, ВСУ выпустили шесть ракет, одна попала в шлюз дамбы. Пять ракет удалось сбить системами ПВО.
«Сегодня в 10 часов утра был нанесен удар шестью ракетами HIMARS. Подразделениями ПВО пять ракет было сбито, одна попала в шлюз Каховской дамбы, которая получила разрушения. Информация о пострадавших уточняется», — сообщили в Херсонской области.
Из-за участившихся обстрелов Херсонской области со стороны ВСУ власти региона заявили об эвакуации на левый берег Днепра и в другие регионы РФ примерно 50 000 — 60 000 человек мирного населения. Власти региона также сообщали, что с 6 ноября будет проводиться принудительная эвакуация жителей Каховского района. Необходимость эвакуации объясняли в том числе угрозой разрушения Каховской ГЭС, что может привести к подтоплению части региона.
В конце октября украинские военные обстреляли ракетами HIMARS и «Ольха» Новую Каховку, три из них попали в ГЭС, писал ТАСС. Глава города Владимир Леонтьев тогда сообщил, что ГЭС продолжает работать, прорывов воды на плотине нет.