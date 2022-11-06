Стремоусов заявил о стягивании украинских войск к Херсонской области
Украина стягивает свои вооруженные силы к Херсонской области, скапливается большое количество бронемашин и танков, сообщил в воскресенье замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.
«Значительные силы укровермахта стягиваются на подступах к Херсонской области. Колонна бронеавтомобилей VAB, Husky TSV, "Козак-2" 46-й ОДШБр укровермахта в районе Давыдов Брод Херсонской области», — написал Стремоусов.
По его словам, в Херсоне продолжается эвакуация мирных граждан, люди еще могут беспрепятственно покинуть правобережную часть региона.
5 ноября Стремоусов сообщил, что в рамках подготовки к очередному этапу наступления ВСУ ведут массированный огонь в Херсонской области. Он отмечал, что за последнюю неделю такой активности не было.
С октября ВСУ возобновили попытки наступления в Херсонской области. В то же время власти региона неоднократно подчеркивали, что все атаки противника удалось отбить. Но на фоне этих событий власти региона заявили об эвакуации с правого на левый берег Днепра и в другие регионы России мирного населения. К концу октября правобережную часть области покинули около 70 000 человек. 31 октября врио губернатора Владимир Сальдо объявил о расширении зоны эвакуации мирного населения на 15 км от Днепра в левобережной части региона. По его словам, эвакуация позволит создать на этих территориях эшелонированную оборону для отражения атак ВСУ.