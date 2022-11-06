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Стремоусов заявил о стягивании украинских войск к Херсонской области

Ведомости

Украина стягивает свои вооруженные силы к Херсонской области, скапливается большое количество бронемашин и танков, сообщил в воскресенье замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.

«Значительные силы укровермахта стягиваются на подступах к Херсонской области. Колонна бронеавтомобилей VAB, Husky TSV, "Козак-2" 46-й ОДШБр укровермахта в районе Давыдов Брод Херсонской области», — написал Стремоусов. 

По его словам, в Херсоне продолжается эвакуация мирных граждан, люди еще могут беспрепятственно покинуть правобережную часть региона.

5 ноября Стремоусов сообщил, что в рамках подготовки к очередному этапу наступления ВСУ ведут массированный огонь в Херсонской области. Он отмечал, что за последнюю неделю такой активности не было. 

С октября ВСУ возобновили попытки наступления в Херсонской области. В то же время власти региона неоднократно подчеркивали, что все атаки противника удалось отбить. Но на фоне этих событий власти региона заявили об эвакуации с правого на левый берег Днепра и в другие регионы России мирного населения. К концу октября правобережную часть области покинули около 70 000 человек. 31 октября врио губернатора Владимир Сальдо объявил о расширении зоны эвакуации мирного населения на 15 км от Днепра в левобережной части региона. По его словам, эвакуация позволит создать на этих территориях эшелонированную оборону для отражения атак ВСУ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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