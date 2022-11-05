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Власти Херсонской области сообщили об усилении обстрелов региона со стороны ВСУ

Ведомости

В рамках подготовки к очередному этапу наступления Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут массированный огонь в Херсонской области, заявил в своем Telegram-канале замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Бригадные артиллерийские группы, миномётные батареи, самолёты тактической и вертолеты армейской авиации ведут массированный огонь в рамках подготовки к штурму», – написал он. По словам Стремоусова, интенсивность обстрелов была увеличена вдоль линии фронта от Александровки до Благодатного, в районе Безымянного и Карло-Марксовского ведутся минометные удары по российским опорным пунктам.

Из Березнеговатого в направлении линии соприкосновения выдвинулись две колонны военной техники», – отметил Стремоусов. Он добавил, что одна колонна направилась в сторону Давыдова Брода, вторая – на Снигиревский участок.

Утром 5 ноября Стремоусов сообщал, что артиллерия ВСУ усилила работу на Херсонском направлении. По его словам, за последнюю неделю такой активности не было. Он также рассказал о продолжающейся эвакуации жителей Херсона.

3 ноября Стремоусов говорил, что на линии соприкосновения в Херсонской области не зафиксировано большого скопления украинских войск, все предпринятые ВСУ атаки были отбиты.

С октября ВСУ возобновили попытки наступления в Херсонской области. В то же время власти региона неоднократно подчеркивали, что все атаки противника удалось отбить. Но на фоне этих событий власти региона заявили об эвакуации с правого на левый берег Днепра и в другие регионы России мирного населения. К концу октября правобережную часть области покинули около 70 000 человек. 31 октября врио губернатора Владимир Сальдо объявил о расширении зоны эвакуации мирного населения на 15 км от Днепра в левобережной части региона. По его словам, эвакуация позволит создать на этих территориях эшелонированную оборону для отражения атак ВСУ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных