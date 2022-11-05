Власти Херсонской области сообщили об усилении обстрелов региона со стороны ВСУ
В рамках подготовки к очередному этапу наступления Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут массированный огонь в Херсонской области, заявил в своем Telegram-канале замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
«Бригадные артиллерийские группы, миномётные батареи, самолёты тактической и вертолеты армейской авиации ведут массированный огонь в рамках подготовки к штурму», – написал он. По словам Стремоусова, интенсивность обстрелов была увеличена вдоль линии фронта от Александровки до Благодатного, в районе Безымянного и Карло-Марксовского ведутся минометные удары по российским опорным пунктам.
Из Березнеговатого в направлении линии соприкосновения выдвинулись две колонны военной техники», – отметил Стремоусов. Он добавил, что одна колонна направилась в сторону Давыдова Брода, вторая – на Снигиревский участок.
Утром 5 ноября Стремоусов сообщал, что артиллерия ВСУ усилила работу на Херсонском направлении. По его словам, за последнюю неделю такой активности не было. Он также рассказал о продолжающейся эвакуации жителей Херсона.
3 ноября Стремоусов говорил, что на линии соприкосновения в Херсонской области не зафиксировано большого скопления украинских войск, все предпринятые ВСУ атаки были отбиты.
С октября ВСУ возобновили попытки наступления в Херсонской области. В то же время власти региона неоднократно подчеркивали, что все атаки противника удалось отбить. Но на фоне этих событий власти региона заявили об эвакуации с правого на левый берег Днепра и в другие регионы России мирного населения. К концу октября правобережную часть области покинули около 70 000 человек. 31 октября врио губернатора Владимир Сальдо объявил о расширении зоны эвакуации мирного населения на 15 км от Днепра в левобережной части региона. По его словам, эвакуация позволит создать на этих территориях эшелонированную оборону для отражения атак ВСУ.