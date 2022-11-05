Власти Херсонской области сообщили об обстрелах
Херсонская область в субботу подвергалась артиллерийским обстрелам, сообщил в своем Telegram-канале замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
«Сейчас жестко работает артиллерия на Херсонском направлении. Слышны и одиночные разрывы, и РСЗО, как входящие, так и исходящие», — написал Стремоусов. По его словам, за последнюю неделю такой активности не было. Он также рассказал о продолжающейся эвакуации жителей Херсона.
3 ноября Стремоусов говорил, что на линии соприкосновения в Херсонской области не зафиксировано большого скопления украинских войск, все предпринятые ВСУ атаки были отбиты.
С октября ВСУ возобновили попытки наступления в Херсонской области. В то же время власти региона неоднократно подчеркивали, что все атаки противника удалось отбить. 18 октября командующий объединенной группировкой войск в зоне СВО генерал армии Сергей Суровикин рассказал о напряженной обстановке в зоне проведения спецоперации.
На фоне этих событий власти региона заявили об эвакуации с правого на левый берег Днепра и в другие регионы РФ мирного населения. К концу октября правобережную часть области покинули около 70 000 человек. 31 октября врио губернатора Владимир Сальдо объявил о расширении зоны эвакуации мирного населения на 15 км от Днепра в левобережной части региона. По его словам, эвакуация позволит создать на этих территориях эшелонированную оборону для отражения атак ВСУ.