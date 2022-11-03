Власти заявили об отсутствии большого скопления ВСУ в Херсонской области

На фоне этих событий власти региона заявили об эвакуации с правого на левый берег Днепра и в другие регионы РФ мирного населения. К концу октября правобережную часть области покинули около 70 000 человек. 31 октября врио губернатора Владимир Сальдо объявил о расширении зоны эвакуации мирного населения на 15 км от Днепра в левобережной части региона. По его словам, эвакуация позволит создать на этих территориях эшелонированную оборону для отражения атак ВСУ.