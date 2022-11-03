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Власти заявили об отсутствии большого скопления ВСУ в Херсонской области

Ведомости

На линии соприкосновения в Херсонской области не зафиксировано большого скопления украинских войск, все предпринятые ВСУ атаки были отбиты, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«На линии фронта все атаки, которые сегодня предпринимаются укронацистами, отбиты, и я скажу так, что в принципе мы не видим такого массового, резкого наступления и не видим такого большого скопления нацистских войск», – приводит его слова ТАСС.

Чиновник отметил, что украинская сторона использует малые группы по 100 человек и несколько танков для выявления слабых мест в российской линии обороны.

«Пока, на самом деле, линия обороны держится», – добавил Стремоусов.

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С октября ВСУ возобновили попытки наступления в Херсонской области. В то же время власти региона неоднократно подчеркивали, что все атаки противника удалось отбить. 18 октября командующий объединенной группировкой войск в зоне СВО генерал армии Сергей Суровикин рассказал о напряженной обстановке в зоне проведения спецоперации.

На фоне этих событий власти региона заявили об эвакуации с правого на левый берег Днепра и в другие регионы РФ мирного населения. К концу октября правобережную часть области покинули около 70 000 человек. 31 октября врио губернатора Владимир Сальдо объявил о расширении зоны эвакуации мирного населения на 15 км от Днепра в левобережной части региона. По его словам, эвакуация позволит создать на этих территориях эшелонированную оборону для отражения атак ВСУ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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