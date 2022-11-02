В Херсонской области приостановили транспортное сообщение через Днепр

По словам Сальдо, эвакуация позволит создать на этих территориях эшелонированную оборону для отражения атак ВСУ. На всех эвакуированных будет распространена программа помощи, включающая выплату в 100 000 руб. и возможность оформления сертификата на покупку жилья в России, отметил он. 1 ноября он уточнил, что планируется отселить до 70 000 человек в течение трех дней.