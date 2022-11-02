В Херсонской области приостановили транспортное сообщение через Днепр
Транспортное сообщение через Днепр в Херсонской области приостановлено в связи с завершением эвакуационных мероприятий, сообщила областная администрация в своем Telegram-канале.
«В связи с завершением эвакуационных мероприятий с территории правобережья Днепра, а также усилением военной опасности и повышением угроз мирному населению администрация Херсонской области приняла решение временно прекратить движение гражданских транспортных средств через Днепр», – говорится в сообщении.
Приостанавливается движение барж, речных такси и остальных водных судов. Прекращает работу и понтонная переправа. Переправиться с правого берега Днепра на левый можно по-прежнему будет через «Речпорт», откуда продолжит ходить водный транспорт.
В середине октября из-за участившихся обстрелов со стороны ВСУ власти региона заявили об эвакуации с правого на левый берег Днепра и в другие регионы РФ мирного населения. 26 октября в администрации региона сообщили, что более 70 000 жителей Херсонской области уже покинули правобережную часть области. 28 октября эвакуация была завершена.
31 октября врио губернатора Владимир Сальдо объявил о расширении зоны эвакуации мирного населения на 15 км от Днепра в левобережной части региона. Он добавил, что это «касается населенных пунктов Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов».
По словам Сальдо, эвакуация позволит создать на этих территориях эшелонированную оборону для отражения атак ВСУ. На всех эвакуированных будет распространена программа помощи, включающая выплату в 100 000 руб. и возможность оформления сертификата на покупку жилья в России, отметил он. 1 ноября он уточнил, что планируется отселить до 70 000 человек в течение трех дней.
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