Путин указал на необходимость эвакуации мирных жителей Херсона из опасных районов

«Сейчас, конечно, тех, кто проживает в Херсоне, нужно убрать из зоны наиболее опасных действий, потому что гражданское население не должно страдать от обстрелов, от каких-то наступательных, контрнаступательных, прочих мероприятий, связанных с военными действиями», — сказал российский лидер (цитата по ТАСС).