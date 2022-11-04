Путин указал на необходимость эвакуации мирных жителей Херсона из опасных районов
Президент России Владимир Путин заявил, что считает очень важным перевезти гражданское население Херсона из наиболее опасных районов.
«Сейчас, конечно, тех, кто проживает в Херсоне, нужно убрать из зоны наиболее опасных действий, потому что гражданское население не должно страдать от обстрелов, от каких-то наступательных, контрнаступательных, прочих мероприятий, связанных с военными действиями», — сказал российский лидер (цитата по ТАСС).
4 ноября Путин вместе с участниками молодежных и волонтерских организаций возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому.
1 ноября в Херсонской области сообщили о планах эвакуировать 70 000 человек с левого берега Днепра. 31 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил о расширении зоны эвакуации мирного населения на 15 км от Днепра в левобережной части региона. Он добавил, что это «касается населенных пунктов Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов». По словам Сальдо, эвакуация позволит создать на этих территориях эшелонированную оборону для отражения атак ВСУ.
С октября ВСУ возобновили наступление в Херсонской области. В то же время власти региона неоднократно подчеркивали, что все атаки противника удалось отбить. 18 октября командующий объединенной группировкой войск в зоне СВО генерал армии Сергей Суровикин рассказал о напряженной обстановке в зоне проведения спецоперации. По его словам, на Херсонском направлении НАТО требует от украинских военных проведения наступательных операций.