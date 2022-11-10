Министр обороны дал приказ об уходе с правого берега Днепра

Министр обороны дал приказ об уходе с правого берега ДнепраНа нем находится город Херсон
Российские войска начали переводить свои подразделения на левый берег Днепра с правого, на котором находится город Херсон. Соответствующий приказ дал министр обороны Сергей Шойгу, после того как заслушал доклад командующего Объединенной группировкой российских войск Сергея Суровикина, его транслировал телеканал «Россия 24». «Приступайте к отводу войск и примите все меры для безопасной переброски техники, вооружения и личного состава за реку Днепр», – сказал Шойгу.
Обстоятельства маневра
Докладывая обстановку, Суровикин заявил, что Российская армия успешно противостоит атакам вооруженных сил Украины (ВСУ). «Как известно, наступающая сторона несет бо́льшие потери, чем та, которая находится в обороне. В данном случае наши потери в 7–8 раз меньше, чем у противника. Мы думаем прежде всего о жизни каждого российского военнослужащего», – заверил он.
По словам Суровикина, только за октябрь противник потерял свыше 12 000 военнослужащих, 18 самолетов, 12 вертолетов, шесть зенитных ракетных комплексов, более 200 танков, более 800 других боевых бронированных машин, 21 боевую машину реактивных систем залпового огня. Уничтожено порядка 350 наемников.
Порядка 80–90% ракет ВСУ, по сообщению командующего, сбиваются российскими средствами ПВО, но 20% своей цели все же достигают. Он сказал, что «инженерные подразделения группировки войск практически ежедневно восстанавливают днепровские переправы и принимают меры по поддержанию их в работоспособном состоянии».
«В этих условиях город Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. Жизни людей из-за обстрелов постоянно подвергаются опасности.
Смерть на фоне маневра
Днем 9 ноября стало известно о гибели в ДТП заместителя врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо Кирилла Стремоусова, который последние месяцы был главным спикером пророссийских, а затем и российских властей на территории. Это подтвердил Сальдо в своем канале: «Он погиб на территории Херсонской области, двигаясь в автомобиле, попавшем в ДТП. Он бывал и на передовой, он бывал и в тылу». Ранее он был членом Социалистической партии Украины. В 2009 г. основал информагентство «Таврия News». Соболезнования к вечеру выразили главы Крыма, Севастополя и ДНР.
Противник ведет неизбирательную стрельбу по городу, возможно применение запрещенных методов ведения боевых действий», – сказал Суровикин.
По его словам, более 115 000 человек уже эвакуировано с правобережной части Днепра. «Всесторонне оценив сложившуюся ситуацию, предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр. Понимаю, что это очень непростое решение», – сказал Суровикин. Он отметил, что, если Киев пойдет на дальнейшее увеличение пропуска воды из водохранилищ или более мощную ракетную атаку плотины Каховской ГЭС, образуется поток, который создаст обширные зоны затопления, приведет к значительным жертвам среди мирного населения.
Это создаст дополнительную угрозу для гражданского населения и «полной изоляции» армии на правом берегу Днепра, отметил Суровикин.
«Мы сохраним самое главное – жизни наших военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск, держать которую на правом берегу в ограниченном районе бесперспективно. Кроме того, высвободится часть сил и средств, которая будет задействована для активных действий, в том числе наступательного порядка, на других направлениях в зоне проведения операции», – резюмировал он.
Шойгу с доводами Суровикина согласился: «Для нас жизнь и здоровье российских военнослужащих всегда являются приоритетом. Мы должны принимать во внимание и угрозу для гражданского населения. Убедитесь, что все желающие из числа гражданского населения смогли уехать». Суровикин ответил, что армия совершит маневр для организации обороны в районе Херсона на левом берегу Днепра.
Характеристика маневра
Российская армия заняла Херсон 1 марта, сообщали в Минобороны, но в июне ВСУ начали наносить систематические удары по Новоантоновскому мосту и дамбе Каховской ГЭС, по которым осуществлялось снабжение российского плацдарма. 18 октября, вскоре после назначения на должность командующего Объединенной группировкой российских войск, Суровикин объявил, что по Херсону возможно принятие «непростых решений» и объявлена добровольная эвакуация граждан Херсона и населенных пунктов правого берега Днепра. Об окончании эвакуации было объявлено 28 октября.
К вечеру 9 ноября решение военного командования прокомментировали только отдельные российские политики. В частности, секретарь генсовета «Единой России» и первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что «российские военные под Херсоном подвергались огромному риску». «Главная цель сегодняшнего маневра – защита населения при максимальном сбережении личного состава», – написал он в своем Telegram-канале и сравнил Суровикина с Михаилом Кутузовым.
Решение единодушно поддержали основатель ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин и глава Чечни Рамзан Кадыров.
Пригожин заявил «РИА Новости», что вывод войск с минимальными потерями подчеркивает личные качества Суровикина как полководца, который «поступил как мужчина, не боящийся ответственности». «Херсон – очень сложный участок без возможности стабильного регулярного подвоза боеприпасов и формирования крепкого, надежного тыла», – написал Кадыров в своем Telegram-канале. По его словам, о том, что это «тяжелая боевая территория, знали все с самых первых дней спецоперации», а «Суровикин и солдат бережет, и занимает более выгодную стратегическую позицию – удобную, безопасную».