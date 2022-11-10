Министр обороны дал приказ об уходе с правого берега Днепра

Смерть на фоне маневра

Днем 9 ноября стало известно о гибели в ДТП заместителя врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо Кирилла Стремоусова, который последние месяцы был главным спикером пророссийских, а затем и российских властей на территории. Это подтвердил Сальдо в своем канале: «Он погиб на территории Херсонской области, двигаясь в автомобиле, попавшем в ДТП. Он бывал и на передовой, он бывал и в тылу». Ранее он был членом Социалистической партии Украины. В 2009 г. основал информагентство «Таврия News». Соболезнования к вечеру выразили главы Крыма, Севастополя и ДНР.