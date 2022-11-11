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Минобороны сообщило о завершении вывода войск из Херсона

Ведомости

Переброска подразделений российских войск на левый берег Днепра завершена, сообщили в Минобороны. Вооружения и техники на правом берегу не оставлено.

По информации ведомства, операция по переброске российских подразделений на левый берег Днепра завершилась сегодня в 05:00 мск. В результате на правом берегу не было оставлено ни одной единицы военной техники и вооружения. Также он сообщил, что потерь личного состава, вооружения, военной техники и материальных средств российской группировки допущено не было. 

«Ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено. <...> Соединения и воинские части российских Вооруженных сил заняли заранее подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции», — сообщили в Минобороны (цит. по «РИА Новости»).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных