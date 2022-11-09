Шойгу приказал приступить к отводу российских войск за Днепр

Шойгу приказал приступить к отводу российских войск за ДнепрЭто необходимо для организации обороны по барьерному рубежу реки
Министр обороны России Сергей Шойгу приказал начать отвод российских войск за реку Днепр на херсонском направлении фронта. Об этом министр заявил после того, как с докладом об обстановке в зоне СВО выступил командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин.
«Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники за реку Днепр», — отдал распоряжение Шойгу, подчеркнув, что жизнь и здоровье военнослужащих РФ всегда являются приоритетом (цитата по ТАСС).
Суровикин отметил, что наиболее целесообразным вариантом действий в зоне спецоперации является организация обороны по барьерному рубежу реки Днепр. Он обосновал это тем, что украинская сторона может пойти на дальнейшее увеличение пропуска воды из водохранилищ или более мощную ракетную атаку Каховской плотины.
«Образуется поток воды, который создаст обширные зоны затопления, [что] приведет к значительным жертвам среди мирного населения. Возникнет дополнительная угроза для гражданского населения и полной изоляции нашей группировки войск на правом берегу Днепра», — отметил он.
При этом командующий отметил, что все желающие жители, это более 115 000 человек, покинули район Херсона. Российские войска сделали все возможное, чтобы обеспечить их безопасность в ходе эвакуации.
По подсчетам Суровикина, за октябрь украинская сторона потеряла свыше 12 000 военнослужащих, 18 самолетов, 12 вертолетов, шесть зенитных ракетных комплексов, более 200 танков, более 800 других боевых бронированных машин. После этого он доложил Шойгу о том, что на донецком направлении завершен разгром противника на правом берегу реки Бахмутка.
В конце разговора Шойгу обратил внимание на то, что подготовка мобилизованных военнослужащих перед отправкой в районы боевых действий должна проходить в тыловых районах с офицерами, имеющими боевой опыт.
«На передовую направлять только военнослужащих, имеющих навыки по своим воинским специальностям. В подразделения, укомплектованные отмобилизованными военнослужащими, назначать офицеров, способных сплотить воинские коллективы и организовать выполнение задач в любых условиях обстановки», - отметил глава Минобороны.
ВСУ возобновили попытки наступления в Херсонской области с начала октября. На фоне регулярных обстрелов власти региона заявили об эвакуации на левый берег Днепра и в другие регионы РФ примерно 50 000—60 000 человек мирного населения. Уже 1 ноября в Херсонской области сообщили о планах эвакуировать 70 000 человек с левого берега Днепра. 4 ноября президент Владимир Путин заявил о необходимости вывезти жителей Херсона из «зоны наиболее опасных военных действий».
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