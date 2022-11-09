Шойгу приказал приступить к отводу российских войск за Днепр

ВСУ возобновили попытки наступления в Херсонской области с начала октября. На фоне регулярных обстрелов власти региона заявили об эвакуации на левый берег Днепра и в другие регионы РФ примерно 50 000—60 000 человек мирного населения. Уже 1 ноября в Херсонской области сообщили о планах эвакуировать 70 000 человек с левого берега Днепра. 4 ноября президент Владимир Путин заявил о необходимости вывезти жителей Херсона из «зоны наиболее опасных военных действий».