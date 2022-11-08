Стремоусов заявил о скорой «развязке событий» в Херсонской области
Ситуация на участке проведения СВО в Херсонской области разрешится в ближайшие дни, власти региона готовы к «любым решениям», сообщил замглавы областной администрации Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.
«Уже в ближайшие дни в Херсоне ожидают развязку событий. Мы готовы к любым решениям, даже самым сложным», – написал он.
Вооруженные силы Украины сейчас прощупывают, по его словам, линию российской обороны.
Ранее в октябре о возможном принятии «непростых решений» заявил командующий объединенной группировкой войск в зоне СВО генерал армии Сергей Суровикин. По его словам, на Херсонском направлении НАТО требует от украинских военных проведения наступательных операций, а действия российской армии в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся ситуации.
Из-за участившихся обстрелов Херсонской области со стороны ВСУ власти региона заявили об эвакуации на левый берег Днепра и в другие регионы РФ примерно 50 000—60 000 человек мирного населения. Власти региона также сообщали, что с 6 ноября будет проводиться принудительная эвакуация жителей Каховского района. Необходимость эвакуации объясняли в том числе угрозой разрушения Каховской ГЭС, что может привести к подтоплению части региона.
Помимо этого 1 ноября в Херсонской области сообщили о планах эвакуировать 70 000 человек с левого берега Днепра. 31 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил о расширении зоны эвакуации мирного населения на 15 км от Днепра в левобережной части региона. Он добавил, что это «касается населенных пунктов Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов». По словам Сальдо, эвакуация позволит создать на этих территориях эшелонированную оборону для отражения атак ВСУ.
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