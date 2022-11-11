Песков заявил, что Херсонская область остаётся в составе России
Москва не считает решение отвести российские войска на левый берег Днепра унизительным, Херсонская область является субъектом России, изменений по этому статусу быть не может. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это субъект Российской Федерации. Законодательно этот субъект закреплен, определен, здесь не может быть никаких изменений», — подчеркнул Песков.
Он также не стал комментировать решение Минобороны РФ о выводе российских войск из Херсона, переадресовав вопрос по этому поводу в военное ведомство. Песков напомнил, что предложение принадлежит командующему Объединенной группировкой российских войск Сергею Суровикину.
На вопрос, не сожалеют ли в Кремле, что провели несколько недель назад церемонию о присоединении Херсона к России, Песков ответил «Нет. Нет, не сожалеют».
9 ноября министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск за реку Днепр после того, как с докладом об обстановке в зоне СВО выступил командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин. Командующий заявил, что наиболее целесообразным вариантом действий в зоне спецоперации является организация обороны по барьерному рубежу реки Днепр. Ранее сегодня в администрации Херсонской области сообщили, что российские военные начали выстраивать надежную линию обороны на левом берегу Днепра.
Накануне, 10 ноября, врио губернатора региона Владимир Сальдо также заявлял, что российская армия еще «отстоит свою землю». По его словам, Херсонская область и жители этих территорий «обязательно будут в составе России».
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России. С 19 октября в регионах введено военное положение.
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