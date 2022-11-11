Песков заявил, что Херсонская область остаётся в составе России

9 ноября министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск за реку Днепр после того, как с докладом об обстановке в зоне СВО выступил командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин. Командующий заявил, что наиболее целесообразным вариантом действий в зоне спецоперации является организация обороны по барьерному рубежу реки Днепр. Ранее сегодня в администрации Херсонской области сообщили, что российские военные начали выстраивать надежную линию обороны на левом берегу Днепра.