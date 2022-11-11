В Херсонской области сообщили о создании линии обороны на левом берегу Днепра
Вооруженные силы РФ выстраивают надежную линию обороны на левом берегу Днепра, сообщила замглавы администрации Херсонской области Екатерина Губарева, передают «РИА Новости».
«Выстраивается надежная линия обороны, возводятся различного рода укрепления», — заявила Губарева. Она сообщила, что создание линии обороны проходит по всему левобережью Херсонской области. Корреспонденты «РИА Новости» отметили, что передислокация российских войск с правого берега Днепра происходит в ночное время суток с соблюдением светомаскировки.
9 ноября министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск за реку Днепр. Командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин обосновал это тем, что украинская сторона может пойти на дальнейшее увеличение пропуска воды из водохранилищ или более мощную ракетную атаку Каховской плотины. По данным Суровикина, более 115 000 человек уже эвакуировано с правобережной части Днепра. Ранее пресс-служба Минобороны сообщила, что российские войска в строгом соответствии с планом осуществляют маневр по переходу на левый берег Днепра.
Российские войска заняли Херсон 1 марта, но в июне ВСУ начали наносить систематические удары по Новоантоновскому мосту и дамбе Каховской ГЭС, по которым осуществлялось снабжение российского плацдарма на правобережье области. 18 октября, вскоре после назначения на должность командующего Объединенной группировкой российских войск, Суровикин объявил, что по Херсону возможно принятие «непростых решений», тогда же началась добровольная эвакуация жителей Херсона из населенных пунктов с правого берега Днепра. Об окончании эвакуации было объявлено 28 октября.
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