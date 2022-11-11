В Херсонской области сообщили о создании линии обороны на левом берегу Днепра

9 ноября министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск за реку Днепр. Командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин обосновал это тем, что украинская сторона может пойти на дальнейшее увеличение пропуска воды из водохранилищ или более мощную ракетную атаку Каховской плотины. По данным Суровикина, более 115 000 человек уже эвакуировано с правобережной части Днепра. Ранее пресс-служба Минобороны сообщила, что российские войска в строгом соответствии с планом осуществляют маневр по переходу на левый берег Днепра.