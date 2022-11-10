Минобороны сообщило о плановом выводе соединений с правого берега Днепра

Российские войска заняли Херсон 1 марта, но в июне ВСУ начали наносить систематические удары по Новоантоновскому мосту и дамбе Каховской ГЭС, по которым осуществлялось снабжение российского плацдарма на правобережье области. 18 октября, вскоре после назначения на должность командующего Объединенной группировкой российских войск, Суровикин объявил, что по Херсону возможно принятие «непростых решений», тогда же началась добровольная эвакуация жителей Херсона из населенных пунктов с правого берега Днепра. Об окончании эвакуации было объявлено 28 октября.