Минобороны сообщило о плановом выводе соединений с правого берега Днепра
Российские войска в строгом соответствии с планом осуществляют маневр по переходу на левый берег Днепра, передает пресс-служба Минобороны РФ.
«На николаево-криворожском направлении осуществляется маневр подразделений российской группировки войск на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр в строгом соответствии с утвержденным планом», — отметил официальный представитель министерства, генерал-лейтенант Игорь Конашенков (цитата по ТАСС).
Помимо этого он сообщил, что российские войска сорвали попытку атаки двух усиленных взводов ВСУ на краснолиманском направлении, а также остановили украинских военных и наемников на купянском направлении при их попытке атаковать российские позиции.
Накануне, 9 ноября, министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск за реку Днепр. Командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин обосновал это тем, что украинская сторона может пойти на дальнейшее увеличение пропуска воды из водохранилищ или более мощную ракетную атаку Каховской плотины. По данным Суровикина, более 115 000 человек уже эвакуировано с правобережной части Днепра.
Российские войска заняли Херсон 1 марта, но в июне ВСУ начали наносить систематические удары по Новоантоновскому мосту и дамбе Каховской ГЭС, по которым осуществлялось снабжение российского плацдарма на правобережье области. 18 октября, вскоре после назначения на должность командующего Объединенной группировкой российских войск, Суровикин объявил, что по Херсону возможно принятие «непростых решений», тогда же началась добровольная эвакуация жителей Херсона из населенных пунктов с правого берега Днепра. Об окончании эвакуации было объявлено 28 октября.
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