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Сальдо: Херсонская область обязательно будет в составе России

Ведомости

Решение об отводе российских войск на левый берег Днепра далось тяжело, однако справедливость в ситуации вокруг Херсона будет восстановлена, регион обязательно будет в составе России. Такое заявление сделал врио губернатора региона Владимир Сальдо, передает «РИА Новости» со ссылкой на видеообращение Сальдо, переданное агентству пресс-службой ЛДПР.

«Неспокойно, потому что снова нам приходится принимать тяжелые решения. Но мы знаем точно: справедливость будет восстановлена, потому что за нее стоит бороться. И мы точно знаем, что то, что мы делаем, это правое дело», — заявил врио главы Херсонской области. 

Сальдо подчеркнул, что российская армия «отстоит свою землю». По его словам, Херсонская область и жители этих территорий «обязательно будут в составе России».

9 ноября министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск за реку Днепр после того, как с докладом об обстановке в зоне СВО выступил командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин. Командующий заявил, что наиболее целесообразным вариантом действий в зоне спецоперации является организация обороны по барьерному рубежу реки Днепр. Ранее сегодня в Минобороны РФ сообщили, что российские войска осуществляют плановый вывод соединений с правого берега Днепра. 

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России. С 19 октября в регионах введено военное положение. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных