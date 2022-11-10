Сальдо: Херсонская область обязательно будет в составе России

«Неспокойно, потому что снова нам приходится принимать тяжелые решения. Но мы знаем точно: справедливость будет восстановлена, потому что за нее стоит бороться. И мы точно знаем, что то, что мы делаем, это правое дело», — заявил врио главы Херсонской области.