Сальдо: Херсонская область обязательно будет в составе России
Решение об отводе российских войск на левый берег Днепра далось тяжело, однако справедливость в ситуации вокруг Херсона будет восстановлена, регион обязательно будет в составе России. Такое заявление сделал врио губернатора региона Владимир Сальдо, передает «РИА Новости» со ссылкой на видеообращение Сальдо, переданное агентству пресс-службой ЛДПР.
«Неспокойно, потому что снова нам приходится принимать тяжелые решения. Но мы знаем точно: справедливость будет восстановлена, потому что за нее стоит бороться. И мы точно знаем, что то, что мы делаем, это правое дело», — заявил врио главы Херсонской области.
Сальдо подчеркнул, что российская армия «отстоит свою землю». По его словам, Херсонская область и жители этих территорий «обязательно будут в составе России».
9 ноября министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск за реку Днепр после того, как с докладом об обстановке в зоне СВО выступил командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин. Командующий заявил, что наиболее целесообразным вариантом действий в зоне спецоперации является организация обороны по барьерному рубежу реки Днепр. Ранее сегодня в Минобороны РФ сообщили, что российские войска осуществляют плановый вывод соединений с правого берега Днепра.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России. С 19 октября в регионах введено военное положение.
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