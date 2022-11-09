Медведев заявил об уменьшении поддержки курса Вашингтона в мире

8 ноября 2022 г. прошли промежуточные выборы в конгресс США, на которых переизберут весь состав палаты представителей и 35 из 100 членов сената США. Кроме того, в 36 штатах пройдут выборы губернаторов. Ранее сегодня телеканал NBC предрек республиканцам большинство в конгрессе. По его данным, в палате представителей республиканцы получат 218 мест, которые необходимы для большинства, демократы — 217 из 435.