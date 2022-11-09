Газета
Политика

Медведев заявил об уменьшении поддержки курса Вашингтона в мире

Ведомости

Поддержка курса Вашингтона в мире уменьшается, написал в своем Telegram-канале замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Таким образом он прокомментировал предварительные результаты выборов в США.

«Первые результаты выборов в США и вчерашний истеричный "ультиматум" украинского зеленого вождя в зеленой нестиранной майке – подтверждение того, что привычный мир дедушки Байдена улетает, поддержка курса США в мире уменьшается, а ставка на упоротого «гетьмана» была большой ошибкой», — написал он.

Ранее сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал причины поражения демократов на выборах в конгресс США. Первым делом он выделил экономические проблемы. Также, по мнению спикера ГД, проигрыш сторонников Байдена объясняется внутренним расколом в стране.

8 ноября 2022 г. прошли промежуточные выборы в конгресс США, на которых переизберут весь состав палаты представителей и 35 из 100 членов сената США. Кроме того, в 36 штатах пройдут выборы губернаторов. Ранее сегодня телеканал NBC предрек республиканцам большинство в конгрессе. По его данным, в палате представителей республиканцы получат 218 мест, которые необходимы для большинства, демократы — 217 из 435.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных