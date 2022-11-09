Медведев заявил об уменьшении поддержки курса Вашингтона в мире
Поддержка курса Вашингтона в мире уменьшается, написал в своем Telegram-канале замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Таким образом он прокомментировал предварительные результаты выборов в США.
«Первые результаты выборов в США и вчерашний истеричный "ультиматум" украинского зеленого вождя в зеленой нестиранной майке – подтверждение того, что привычный мир дедушки Байдена улетает, поддержка курса США в мире уменьшается, а ставка на упоротого «гетьмана» была большой ошибкой», — написал он.
Ранее сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал причины поражения демократов на выборах в конгресс США. Первым делом он выделил экономические проблемы. Также, по мнению спикера ГД, проигрыш сторонников Байдена объясняется внутренним расколом в стране.
8 ноября 2022 г. прошли промежуточные выборы в конгресс США, на которых переизберут весь состав палаты представителей и 35 из 100 членов сената США. Кроме того, в 36 штатах пройдут выборы губернаторов. Ранее сегодня телеканал NBC предрек республиканцам большинство в конгрессе. По его данным, в палате представителей республиканцы получат 218 мест, которые необходимы для большинства, демократы — 217 из 435.
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