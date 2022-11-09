NBC: республиканцы получат большинство в конгрессе
Представители республиканской партии получат контроль над конгрессом США в ходе промежуточных выборов, такой предварительный прогноз сделал телеканал NBC.
По его данным, в палате представителей республиканцы получат 218 мест, которые необходимы для большинства, демократы — 217 из 435. В течение последних двух лет демократы имели большинство как в конгрессе, так и в сенате — во многом благодаря вице-президенту Камале Харрис, которая назначала демократов на высшие должности в ключевых комитетах конгресса и проводила инициативы президента США Джо Байдена.
Что касается сената, то изначально NBC сообщал о равных возможностях двух партий. Но согласно последним обновлениям, демократы обогнали республиканцев — 48 против 47. В случае раскола 50 на 50 решающий голос будет за председателем сената — демократом Харрис.
Накануне, 8 ноября, в США прошли промежуточные выборы, в ходе которых будут переизбраны весь конгресс и треть сената. Кроме того, в 36 штатах из 50 пройдут выборы губернаторов. Сейчас 22 штатами управляют губернаторы-демократы, 28 – республиканцы.
В конце прошлой недели Байден в ходе мероприятия по сбору средств в Чикаго сообщил, что в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в конгресс его правление ждут «ужасные два года». «Однако хорошие новости заключаются в том, что у меня будет ручка для подписания вето», — приводит его слова The Wall Street Journal.
Как писал CNN, поражение демократов, контролирующих до сих пор и сенат, и конгресс, приведет к «совершенно новой фазе президентства» Байдена, в рамках которого он больше не сможет реализовывать свои главные инициативы.
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