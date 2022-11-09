NBC: республиканцы получат большинство в конгрессе

По его данным, в палате представителей республиканцы получат 218 мест, которые необходимы для большинства, демократы — 217 из 435. В течение последних двух лет демократы имели большинство как в конгрессе, так и в сенате — во многом благодаря вице-президенту Камале Харрис, которая назначала демократов на высшие должности в ключевых комитетах конгресса и проводила инициативы президента США Джо Байдена.