CNN: более половины американцев не одобряют президентство Байдена
В этом году избиратели на промежуточных выборах в США в целом недовольны ситуацией в стране, более половины американцев не одобряют работу Джо Байдена на посту президента США. Об этом свидетельствуют данные exit poll, опубликованного телеканалом CNN.
Согласно результатам опроса, 54% граждан США оценивают деятельность Байдена по итогам двух лет президентства негативно. Одобрили работу главы государства 45% опрошенных.
При этом более 70% респондентов в разной степени недовольны ситуацией в стране: 39% признались, что не удовлетворены положением дел, еще 34% опрошенных испытывают злость по этому поводу. Довольны сложившейся ситуацией в США 20%, а 5% даже испытывают энтузиазм.
По данным CNN, больше всего американцев волнует высокий уровень инфляции в стране, а также запрет абортов. Отмечается, что около трех четвертей избирателей негативно оценили состояние экономики США, столько же людей заявили, что инфляция причинила им трудности.
В рамках exit poll телеканал проводил интервью с избирателями как в день выборов, так и с теми, кто проголосовал досрочно или заочно. Всего опросе участвовали 12 458 американцев на 250 участках, статистическая погрешность составляет 2%.
8 ноября 2022 г. прошли промежуточные выборы в конгресс США, на которых переизберут весь состав палаты представителей и 35 из 100 членов сената США. Кроме того, в 36 штатах пройдут выборы губернаторов. Ранее американские СМИ, ссылаясь на опросы общественного мнения, писали, что с большой вероятностью республиканцы могут получить большинство как в палате представителей США, так и в сенате.
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