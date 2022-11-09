CNN: более половины американцев не одобряют президентство Байдена

8 ноября 2022 г. прошли промежуточные выборы в конгресс США, на которых переизберут весь состав палаты представителей и 35 из 100 членов сената США. Кроме того, в 36 штатах пройдут выборы губернаторов. Ранее американские СМИ, ссылаясь на опросы общественного мнения, писали, что с большой вероятностью республиканцы могут получить большинство как в палате представителей США, так и в сенате.