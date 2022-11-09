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CNN: более половины американцев не одобряют президентство Байдена

Ведомости

В этом году избиратели на промежуточных выборах в США в целом недовольны ситуацией в стране, более половины американцев не одобряют работу Джо Байдена на посту президента США. Об этом свидетельствуют данные exit poll, опубликованного телеканалом CNN.

Согласно результатам опроса, 54% граждан США оценивают деятельность Байдена по итогам двух лет президентства негативно. Одобрили работу главы государства 45% опрошенных. 

При этом более 70% респондентов в разной степени недовольны ситуацией в стране: 39% признались, что не удовлетворены положением дел, еще 34% опрошенных испытывают злость по этому поводу. Довольны сложившейся ситуацией в США 20%, а 5% даже испытывают энтузиазм.

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По данным CNN, больше всего американцев волнует высокий уровень инфляции в стране, а также запрет абортов. Отмечается, что около трех четвертей избирателей негативно оценили состояние экономики США, столько же людей заявили, что инфляция причинила им трудности. 

В рамках exit poll телеканал проводил интервью с избирателями как в день выборов, так и с теми, кто проголосовал досрочно или заочно. Всего опросе участвовали 12 458 американцев на 250 участках, статистическая погрешность составляет 2%.

8 ноября 2022 г. прошли промежуточные выборы в конгресс США, на которых переизберут весь состав палаты представителей и 35 из 100 членов сената США. Кроме того, в 36 штатах пройдут выборы губернаторов. Ранее американские СМИ, ссылаясь на опросы общественного мнения, писали, что с большой вероятностью республиканцы могут получить большинство как в палате представителей США, так и в сенате.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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