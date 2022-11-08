Демократическая партия близка к потере контроля над нижней палатой конгресса США

В сенате, согласно прогнозу Politico от 7 ноября, республиканцы также получат большинство: 51 место против 49. Агрегатор опросов 538 прогнозирует равные шансы перехода контроля над палатой как к демократам, так и к республиканцам. Сейчас у демократов (включая двух независимых сенаторов, близких к партии) и у республиканцев по 50 мест, в случае раскола 50 на 50 как председатель сената голосует вице-президент, сейчас это демократ Камала Харрис. Самая жесткая борьба разворачивается за четыре штата – Аризону, Джорджию, Неваду и Пенсильванию. Для сохранения большинства демократам необходимо победить в трех из них. Но они лидируют пока только в Аризоне и Пенсильвании.