Демократическая партия близка к потере контроля над нижней палатой конгресса США

Демократическая партия близка к потере контроля над нижней палатой конгресса СШАЭто свяжет руки президенту Джо Байдену во внутренней политике
В США 8 ноября пройдут промежуточные выборы. Будет переизбрана вся палата представителей, 35 сенаторов из 100 и 36 губернаторов из 50. По данным консенсус-прогноза 270ToWin от 4 ноября, в палате представителей (где имеется 435 мандатов) останется 200 демократов, а республиканцы гарантированно получат большинство с 222 местами, судьба еще 13 мандатов пока не ясна. Сейчас у демократов большинство с 220 местами, республиканцы имеют 212, три мандата вакантны.
В сенате, согласно прогнозу Politico от 7 ноября, республиканцы также получат большинство: 51 место против 49. Агрегатор опросов 538 прогнозирует равные шансы перехода контроля над палатой как к демократам, так и к республиканцам. Сейчас у демократов (включая двух независимых сенаторов, близких к партии) и у республиканцев по 50 мест, в случае раскола 50 на 50 как председатель сената голосует вице-президент, сейчас это демократ Камала Харрис. Самая жесткая борьба разворачивается за четыре штата – Аризону, Джорджию, Неваду и Пенсильванию. Для сохранения большинства демократам необходимо победить в трех из них. Но они лидируют пока только в Аризоне и Пенсильвании.
Сейчас 22 штатами управляют губернаторы-демократы, 28 – республиканцы. Согласно консенсус-опросу Politico от 7 ноября, не ясны итоги выборов в пяти штатах из 36, в которых 8 ноября проходят выборы. Как следует из прогноза 270ToWin, в итоге в 20 из 50 штатов губернаторами останутся демократы, а в 25 – республиканцы.
Есть шанс, что сенат останется поделенным пополам, однако палата представителей точно перейдет к республиканцам, считает руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева. Если республиканцы не возьмут сенат, президент Джо Байден получит разделенный конгресс, что свяжет ему руки в реализации социально-экономической повестки. Вероятность провести крупные инициативы в оставшиеся два года будет минимальной.
Разделенный конгресс скорее оптимистический сценарий для демократов, вероятность получения большинства республиканцами в обеих палатах выше, считает политолог Евгений Минченко. В палате представителей это неизбежно, а в сенате «шансы два к одному» в пользу республиканцев.
При таком конгрессе весьма вероятны шотдауны, т. е. временные прекращения финансирования бюджета, считает Журавлева. Но зеленая повестка вряд ли будет подвергнута ревизии, хотя и не сможет продвинуться дальше. Этот курс ожидает, по-видимому, судьба программы медицинского страхования Obamacare, принятой при Бараке Обаме: расширения программа не получила, но и отказаться от нее уже стало невозможно, говорит Журавлева.
23,7% опрошенных
по данным RealClearPolitics, американцев считают, что страна развивается в правильном направлении
В то же время полноценный импичмент в отношении Байдена малореален, считает Журавлева. Скорее всего, начнутся расследования, связанные с сыном президента Хантером Байденом, говорит она. Республиканцы, по мнению Журавлевой, будут пытаться блокировать любые действия Байдена во внутренней политике с прицелом на президентскую кампанию 2024 г.
Республиканцы могут начать расследования и о злоупотреблениях правосудием в рамках «политического преследования» Трампа и его сторонников, включая обыск в его резиденции, считает Минченко. Попытки импичмента Байдена в связи с его состоянием здоровья также не исключены, говорит он.
Внешняя политика, напротив, останется в целом двухпартийной, уверена Журавлева. Внешний курс Байдена, в том числе на Украине, и связанный с украинскими событиями глобальный энергетический кризис выгоден спонсорам-республиканцам из ТЭК и ВПК. Журавлева в случае уверенной победы республиканцев прогнозирует даже повышение риторической активности на украинском направлении. Финансовая и военная помощь Киеву сохранится, хотя вполне возможно, что ассигнования будут жестче контролироваться и подвергаться проверкам, полагает Журавлева.
Обе партии пытаются представить голосование 8 ноября как референдум недоверия нынешнему президенту (Байдену – с соотношением рейтинга/антирейтинга 44 на 52%) или его предшественнику и возможному сменщику (Дональду Трампу – с аналогичным соотношением 41 на 54%), говорит директор Института международных отношений МГИМО Максим Сучков. Против Байдена играют крайне негативные цифры восприятия американцами положения дел в стране – 68% избирателей считают, что Америка «движется в неправильном направлении», поясняет эксперт. Но интрига в отношении результатов завтрашнего голосования сохраняется до последнего момента, говорит Сучков.