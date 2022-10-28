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Демпартия США перешла к обороне перед выборами в конгресс

Отвоевать голоса у республиканцев у нее не получается
Глеб Мишутин Илья Лакстыгал
Согласно консенсусному прогнозу независимого общественного центра 270ToWin от 24 октября, в сенате по итогам промежуточных выборов за демократами останется 44 места, а за республиканцами – 43 / Brendan Smialowski / AFP

Отвоевать голоса у республиканцев накануне промежуточных выборов в США у демократической партии пока не получается, и теперь ее силы брошены на сохранение собственных позиций. Ставка на право делать аборты и свободы меньшинств не сыграла в условиях экономических трудностей, с которыми сталкивается все больше американцев

Демократическая партия США перешла к обороне и вынуждена тратить большие силы и средства, чтобы предотвратить победу республиканцев в своих традиционных округах и штатах на выборах 8 ноября. Это теперь для демократов важнее, чем борьба за колеблющиеся и республиканские территории, сообщила The Washington Post (WP).

Ярким примером является ситуация в трех избирательных округах на выборах в палату представителей в традиционно продемократических штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси. Как пишет WP, демократы потратили минимум $6,3 млн на рекламную кампанию в этих округах, что ранее не предпринималось. Такие суммы демократам приходится тратить на удержание округов, в которых на прошлых президентских выборах Джо Байден лидировал с отрывом минимум в 8%. Еще больше проблем демпартии создал второй избирательный округ в штате Род-Айленд, который традиционно считается опорой демократов. В 2020 г. Байден победил там, набрав на 14% голосов больше, чем Дональд Трамп. За президентство Байдена его популярность в округе упала настолько, что на помощь баллотирующемуся там в палату представителей главному казначею штата Сету Магазинеру прибыла первая леди США Джилл Байден.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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