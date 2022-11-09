Володин допустил усугубление кризиса власти в США к президентским выборам 2024 года

Он также назвал причины поражения демократов на выборах в конгресс США. Первым делом Володин выделил экономические проблемы в стране. Он указал на инфляцию, которая стала в США рекордной за последние 40 лет, а также на 6 трлн «ничем не обеспеченных долларов», которые напечатали в стране за последние два года. Володин также упомянул санкции США, ставшие причиной энергетического кризиса в мире, и «запредельный» госдолг — в октябре он превысил $31 трлн.