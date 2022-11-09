Володин допустил усугубление кризиса власти в США к президентским выборам 2024 года
Сторонники президента США Джо Байдена проигрывают на выборах, на то есть несколько причин. Если ничего не изменится, то кризис власти в США только усугубится к президентских выборам 2024 года. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
«Если не произойдут кардинальные изменения во внутренней и внешней политике Вашингтона, кризис власти в США еще более усугубится по мере приближения президентских выборов 2024 года», — написал Володин.
Он также назвал причины поражения демократов на выборах в конгресс США. Первым делом Володин выделил экономические проблемы в стране. Он указал на инфляцию, которая стала в США рекордной за последние 40 лет, а также на 6 трлн «ничем не обеспеченных долларов», которые напечатали в стране за последние два года. Володин также упомянул санкции США, ставшие причиной энергетического кризиса в мире, и «запредельный» госдолг — в октябре он превысил $31 трлн.
Также, по мнению спикера ГД, проигрыш сторонников Байдена объясняется внутренним расколом в стране. «Пропаганда ЛГБТ, навязывание однополых браков, разрушение традиционных ценностей создали глубокий раскол внутри общества США», — утверждает Володин.
Третьей причиной поражения демократов является кризис власти, заключил политик. По его словам, двухпартийная система лишь усугубляет ситуацию, также недоверие у американцев вызывает досрочное голосование, «отсутствие контроля и прозрачности выборов».
8 ноября 2022 г. прошли промежуточные выборы в конгресс США, на которых переизберут весь состав палаты представителей и 35 из 100 членов сената США. Кроме того, в 36 штатах пройдут выборы губернаторов. Ранее сегодня телеканал NBC предрек республиканцам большинство в конгрессе. По его данным, в палате представителей республиканцы получат 218 мест, которые необходимы для большинства, демократы — 217 из 435.
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