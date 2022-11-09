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Политика

Володин допустил усугубление кризиса власти в США к президентским выборам 2024 года

Ведомости

Сторонники президента США Джо Байдена проигрывают на выборах, на то есть несколько причин. Если ничего не изменится, то кризис власти в США только усугубится к президентских выборам 2024 года. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. 

«Если не произойдут кардинальные изменения во внутренней и внешней политике Вашингтона, кризис власти в США еще более усугубится по мере приближения президентских выборов 2024 года», — написал Володин. 

Он также назвал причины поражения демократов на выборах в конгресс США. Первым делом Володин выделил экономические проблемы в стране. Он указал на инфляцию, которая стала в США рекордной за последние 40 лет, а также на 6 трлн «ничем не обеспеченных долларов», которые напечатали в стране за последние два года. Володин также упомянул санкции США, ставшие причиной энергетического кризиса в мире, и «запредельный» госдолг — в октябре он превысил $31 трлн. 

Также, по мнению спикера ГД, проигрыш сторонников Байдена объясняется внутренним расколом в стране. «Пропаганда ЛГБТ, навязывание однополых браков, разрушение традиционных ценностей создали глубокий раскол внутри общества США», — утверждает Володин. 

Третьей причиной поражения демократов является кризис власти, заключил политик. По его словам, двухпартийная система лишь усугубляет ситуацию, также недоверие у американцев вызывает досрочное голосование, «отсутствие контроля и прозрачности выборов». 

8 ноября 2022 г. прошли промежуточные выборы в конгресс США, на которых переизберут весь состав палаты представителей и 35 из 100 членов сената США. Кроме того, в 36 штатах пройдут выборы губернаторов. Ранее сегодня телеканал NBC предрек республиканцам большинство в конгрессе. По его данным, в палате представителей республиканцы получат 218 мест, которые необходимы для большинства, демократы — 217 из 435.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных