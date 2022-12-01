Медведев ответил на призыв главы СНБО Украины «уничтожить Россию»
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал призыв секретаря СНБО Украины Алексея Данилова «уничтожить Россию». По словам Медведева, нет смысла зеркально отвечать на эти слова и говорить об «уничтожении Украины».
«Нет смысла отвечать на этот бред симметрично. Тем более говорить что-то про уничтожение Украины. Надо просто уничтожать таких нацистских ублюдков, как тот, что сказал это», — заявил зампред Совбеза «РИА Новости».
Во время выступления на Киевском форуме безопасности 1 декабря глава СНБО заявила, что Россия должна перестать существовать как страна. «Их просто нужно уничтожить, чтобы они как страна перестали существовать в тех границах, в которых они сейчас существуют», — цитирует Данилова агентство.
Ранее сегодня на встрече с волонтерами и благотворителями, которые участвуют в гуманитарной миссии «Единой России», Медведев подчеркнул, что перед Россией стоит «колоссальная» задача — сохранить страну и ее граждан. В противном случае зампред СБ РФ предрек стране «незавидное» будущее. «Не просто ноги вытрут, на части порвут», — сказал он.
На том же мероприятии Медведев пояснил, что в ходе спецоперации Россия борется не с украинцами, а с теми, кто внедряет в стране нацистскую идеологию. По его мнению, РФ сможет собрать силы в кулак и «нанести удар <...> и военный, и экономический». В начале ноября политик заявил, что Россия в одиночку сражается с НАТО и миром Запада и пока не использовала весь свой арсенал средств поражения «по очевидным всем разумным людям причинам».
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
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