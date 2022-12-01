Медведев ответил на призыв главы СНБО Украины «уничтожить Россию»

На том же мероприятии Медведев пояснил, что в ходе спецоперации Россия борется не с украинцами, а с теми, кто внедряет в стране нацистскую идеологию. По его мнению, РФ сможет собрать силы в кулак и «нанести удар <...> и военный, и экономический». В начале ноября политик заявил, что Россия в одиночку сражается с НАТО и миром Запада и пока не использовала весь свой арсенал средств поражения «по очевидным всем разумным людям причинам».