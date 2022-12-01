Медведев заявил о «колоссальной» задаче перед Россией

По мнению Медведева, Россия возвращает и уже вернула «исконные российские земли, а не наоборот». Он заявил, что это возвращение продолжится. Будущий миропорядок, считает зампред Совбеза, формирует также РФ, а не США, Великобритания или «темный Киев». Москва пока не использовала весь свой арсенал возможных средств поражения, не наносила удары по «всем возможным вражеским целям, расположенным в населенных пунктах». Как пояснил Медведев, это происходит «не только из присущей нам человеческой доброты». «Всему свое время», — заявлял он.