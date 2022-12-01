Медведев заявил о «колоссальной» задаче перед Россией
Перед Россией сейчас стоит «колоссальная» задача — сохранить страну и ее граждан, заявил зампред Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС. По его словам, в случае ее невыполнения, «наше будущее — незавидно».
«Сейчас мир изменился и перед нашей страной стоит колоссальная задача — сохранить самих себя в прямом смысле этого слова. <...> Наша задача — сохранить страну и сохранить наших людей, в том числе тех людей, которые снова стали гражданами РФ», — заявил Медведев.
В противном случае, по мнению Медведева, «наше будущее — незавидно». «Не просто ноги вытрут, на части порвут», — отметил Медведев на встрече с волонтерами и благотворителями, которые участвуют в гуманитарной миссии «Единой России». Политик заявил, что оппоненты России «не стесняясь говорят о том, чего они добиваются».
В ходе встречи зампред СБ напомнил об истории России, которая прошла «через массу испытаний». По его словам, у России «есть особый характер», благодаря которому «мы очень часто и побеждали». Сейчас Россия защищает не только свою страну, но и свою историю, подчеркнул Медведев.
В начале ноября политик заявил, что Россия в одиночку сражается с НАТО и миром Запада и пока не использовала весь свой арсенал средств поражения «по очевидным всем разумным людям причинам».
По мнению Медведева, Россия возвращает и уже вернула «исконные российские земли, а не наоборот». Он заявил, что это возвращение продолжится. Будущий миропорядок, считает зампред Совбеза, формирует также РФ, а не США, Великобритания или «темный Киев». Москва пока не использовала весь свой арсенал возможных средств поражения, не наносила удары по «всем возможным вражеским целям, расположенным в населенных пунктах». Как пояснил Медведев, это происходит «не только из присущей нам человеческой доброты». «Всему свое время», — заявлял он.
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