Медведев заверил, что Россия никому не даст отторгнуть новые регионы
Россия никому не позволит отторгнуть новые регионы и будет защищать их жителей, заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев во время переговоров с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой.
«Решение включить эти регионы в состав России на основании волеизъявления их жителей – навсегда. Мы никому и никогда не позволим отторгнуть упомянутые территории и будем использовать все имеющиеся возможности для защиты живущих там людей», — цитирует Медведева пресс-служба «Единой России».
Мнангагва, в свою очередь, отметил недопустимость применения коллективным Западом односторонних санкций в отношении России. Он также подтвердил неизменность подобного подхода Хараре к обсуждению украинского вопроса на международных площадках, «несмотря на беспрецедентное давление извне».
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. В поддержку в ДНР высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Позже были опубликованы федеральные законы о принятии этих регионов в состав РФ.
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