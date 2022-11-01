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Медведев заверил, что Россия никому не даст отторгнуть новые регионы

Ведомости

Россия никому не позволит отторгнуть новые регионы и будет защищать их жителей, заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев во время переговоров с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой.

«Решение включить эти регионы в состав России на основании волеизъявления их жителей – навсегда. Мы никому и никогда не позволим отторгнуть упомянутые территории и будем использовать все имеющиеся возможности для защиты живущих там людей»,  — цитирует Медведева пресс-служба «Единой России».

Мнангагва, в свою очередь, отметил недопустимость применения коллективным Западом односторонних санкций в отношении России. Он также подтвердил неизменность подобного подхода Хараре к обсуждению украинского вопроса на международных площадках, «несмотря на беспрецедентное давление извне».

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. В поддержку в ДНР высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.

Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Позже были опубликованы федеральные законы о принятии этих регионов в состав РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных