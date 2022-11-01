Медведев заверил, что Россия никому не даст отторгнуть новые регионы

«Решение включить эти регионы в состав России на основании волеизъявления их жителей – навсегда. Мы никому и никогда не позволим отторгнуть упомянутые территории и будем использовать все имеющиеся возможности для защиты живущих там людей», — цитирует Медведева пресс-служба «Единой России».