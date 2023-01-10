Шойгу: систему управления и связи ВС улучшат с использованием технологий ИИ

В конце декабря в оборонном ведомстве отметили, что данная инициатива позволит ускорить принятие техники на вооружение. Позже начальник группы технического зрения и синтеза данных управления развития технологий ИИ ведомства Андрей Полудневич добавил, что Минобороны РФ проверяет работу технологий ИИ на отечественной элементной базе. По его словам, испытания проходят успешно.