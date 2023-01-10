Шойгу: систему управления и связи ВС улучшат с использованием технологий ИИ
В 2023 г. система управления и связи Вооруженных сил (ВС) РФ будет усовершенствована с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.
«Нам необходимо совершенствовать систему управления и связи. В этих целях будем активно использовать технологии искусственного интеллекта», — заявил он, рассказывая о планах оборонного ведомства на 2023 год (цитата по ТАСС).
В ноябре 2022 г. начальник управления развития технологий искусственного интеллекта Министерства обороны России Василий Елистратов заявил, что ведомство создаст реестр технологий ИИ, который будет рекомендован в работах по гособоронзаказу.
В конце декабря в оборонном ведомстве отметили, что данная инициатива позволит ускорить принятие техники на вооружение. Позже начальник группы технического зрения и синтеза данных управления развития технологий ИИ ведомства Андрей Полудневич добавил, что Минобороны РФ проверяет работу технологий ИИ на отечественной элементной базе. По его словам, испытания проходят успешно.