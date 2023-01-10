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Шойгу: систему управления и связи ВС улучшат с использованием технологий ИИ

Ведомости

В 2023 г. система управления и связи Вооруженных сил (ВС) РФ будет усовершенствована с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

«Нам необходимо совершенствовать систему управления и связи. В этих целях будем активно использовать технологии искусственного интеллекта», — заявил он, рассказывая о планах оборонного ведомства на 2023 год (цитата по ТАСС).

В ноябре 2022 г. начальник управления развития технологий искусственного интеллекта Министерства обороны России Василий Елистратов заявил, что ведомство создаст реестр технологий ИИ, который будет рекомендован в работах по гособоронзаказу.

В конце декабря в оборонном ведомстве отметили, что данная инициатива позволит ускорить принятие техники на вооружение. Позже начальник группы технического зрения и синтеза данных управления развития технологий ИИ ведомства Андрей Полудневич добавил, что Минобороны РФ проверяет работу технологий ИИ на отечественной элементной базе. По его словам, испытания проходят успешно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных