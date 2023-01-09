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В ФРГ заявили, что не планируют предоставлять Украине танки Leopard 2

Ведомости

ФРГ не собирается отправлять Украине немецкие танки Leopard 2, заявил представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт.

«Федеральное правительство в настоящее время не стремится к тому, чтобы со своей стороны отправлять Украине Leopard 2. Мы следим, чтобы НАТО не стала стороной войны. Мы помогаем Украине, насколько возможно, и мы не предпринимаем односторонних действий», — отметил Хебештрайт (цитата по ТАСС).

Вице-президент бундестага Катрин Геринг-Экардт ранее заявила, что ряд немецких политиков поддерживают идею передачи Киеву танков Leopard. Отправку Украине боевых танков Геринг-Экардт поддержала на фоне обещания ФРГ поставить около 40 боевых машин пехоты Marder.

По данным опроса, которые ранее опубликовала Bild, решение правительства Германии о поставке БМП Marder Украине вызвало неоднозначную реакцию: 49% респондентов назвали его скорее неверным, а 40% поддержали отправку вооружений. Кроме того, 50% опрошенных немцев выступили против поставок боевых танков, 38% проголосовали «за».

Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не раз указывала на то, что накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных