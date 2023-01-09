В ФРГ заявили, что не планируют предоставлять Украине танки Leopard 2

«Федеральное правительство в настоящее время не стремится к тому, чтобы со своей стороны отправлять Украине Leopard 2. Мы следим, чтобы НАТО не стала стороной войны. Мы помогаем Украине, насколько возможно, и мы не предпринимаем односторонних действий», — отметил Хебештрайт (цитата по ТАСС).