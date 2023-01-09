В ФРГ заявили, что не планируют предоставлять Украине танки Leopard 2
ФРГ не собирается отправлять Украине немецкие танки Leopard 2, заявил представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт.
«Федеральное правительство в настоящее время не стремится к тому, чтобы со своей стороны отправлять Украине Leopard 2. Мы следим, чтобы НАТО не стала стороной войны. Мы помогаем Украине, насколько возможно, и мы не предпринимаем односторонних действий», — отметил Хебештрайт (цитата по ТАСС).
Вице-президент бундестага Катрин Геринг-Экардт ранее заявила, что ряд немецких политиков поддерживают идею передачи Киеву танков Leopard. Отправку Украине боевых танков Геринг-Экардт поддержала на фоне обещания ФРГ поставить около 40 боевых машин пехоты Marder.
По данным опроса, которые ранее опубликовала Bild, решение правительства Германии о поставке БМП Marder Украине вызвало неоднозначную реакцию: 49% респондентов назвали его скорее неверным, а 40% поддержали отправку вооружений. Кроме того, 50% опрошенных немцев выступили против поставок боевых танков, 38% проголосовали «за».
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не раз указывала на то, что накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.