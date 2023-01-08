В Германии призвали поставить Киеву танки Leopard

Отправку Украине боевых танков Геринг-Экардт поддержала на фоне обещания ФРГ поставить около 40 боевых машин пехоты Marder. По ее словам, было бы неправильно останавливаться на поставках БМП Marder. «Мы должны сделать и поставить все, что возможно. В том числе и танки «Леопард», — сказала Геринг-Экардт (цитата по Hamburger Abendblatt). Позицию вице-президента бундестага разделяет и заместитель вице-президента Свободной демократической партии (СвДП) Вольфганг Кубицки, который, однако, предупредил, что каждый шаг в поддержку Украины должен быть тесно согласован с партнерами по НАТО.