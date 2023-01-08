В Германии призвали поставить Киеву танки Leopard
Ряд немецких политиков поддерживают идею передачи Киеву танков Leopard, об этом, в частности, заявила медиагруппе Funke вице-президент бундестага Катрин Геринг-Экардт.
Отправку Украине боевых танков Геринг-Экардт поддержала на фоне обещания ФРГ поставить около 40 боевых машин пехоты Marder. По ее словам, было бы неправильно останавливаться на поставках БМП Marder. «Мы должны сделать и поставить все, что возможно. В том числе и танки «Леопард», — сказала Геринг-Экардт (цитата по Hamburger Abendblatt). Позицию вице-президента бундестага разделяет и заместитель вице-президента Свободной демократической партии (СвДП) Вольфганг Кубицки, который, однако, предупредил, что каждый шаг в поддержку Украины должен быть тесно согласован с партнерами по НАТО.
При этом сопредседатель Социал-демократической партии (СДПГ) Ларс Клингбайл выразил сомнения по поводу поставок танков и также указал на необходимость координации со странами военного альянса. «Ни одна страна не поставляет такие тяжелые боевые танки, как Leopard 1 или 2», — заявил он.
По данным опроса, которые ранее опубликовала Bild, решение правительства Германии о поставке БМП Marder Украине вызвало неоднозначную реакцию: 49% респондентов назвали его скорее неверным, а 40% поддержали отправку вооружений. Кроме того, 50% опрошенных немцев выступили против поставок боевых танков, 38% проголосовали за.
Как уточняет Hamburger Abendblatt, машины Marder предназначены для защищенной перевозки небольших групп солдат в район боевых действий и вокруг него и для огневой поддержки. Боевые танки Leopard 1 и Leopard 2 «обладают высокой огневой мощью, небольшим постоянным экипажем и используются для поражения танков противника или других целей», отмечает издание.
5 января пресс-служба Белого дома по итогам переговоров президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца заявила, что Вашингтон намерен поставить для ВСУ гусеничные БМП Bradley и батарею ЗРК Patriot. Берлин же, отметили там, поставит Киеву свои гусеничные БМП Marder и дополнительную батарею Patriot. В посольстве РФ в Германии это решение ФРГ назвали «очередным шагом к эскалации конфликта», выразив мнение, что Берлин решился на него под влиянием Вашингтона.
В сентябре газета Bild сообщила, что большинство членов правительства ФРГ поддерживают передачу Украине дополнительных вооружений, в том числе танков Leopard 1 и Leopard 2, боевых машин пехоты Marder и бронетранспортеров Fuchs. При этом министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что Берлин не станет поставлять Киеву боевые танки западного образца, пока никто из партнеров ФРГ не примет такого решения.
Российские власти неоднократно критиковали военную помощь западных стран Украине. В связи с этим еще в апреле Москва направила всем странам, включая США, ноту протеста. В МИД РФ заявляли, что поставками оружия на Украину США пытаются затянуть конфликт, а также получить с этого выгоду.