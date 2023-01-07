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Политика

В ООН прокомментировали решение ФРГ и Франции поставить Украине БМП

Ведомости

Цель ООН заключается в завершении боевых действий на Украине, заявил представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик на просьбу прокомментировать решение Берлина и Парижа поставить свои БМП Киеву.

«Нас регулярно спрашивают о поступлении оружия тем или иным образом. Наша цель и то, что мы хотели бы видеть, — это прекращение этого конфликта в соответствии с уставом и международным правом», – заявил он.

Ранее 5 января пресс-служба Белого дома по итогам переговоров президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца заявила, что Вашингтон намерен поставить для ВСУ гусеничные БМП Bradley и батарею ЗРК Patriot. Берлин же, отметили там, поставит Киеву свои гусеничные БМП Marder и дополнительную батарею Patriot. В посольстве РФ в Германии это решение ФРГ назвали «очередным шагом к эскалации конфликта», выразив мнение, что Берлин решился на него под влиянием Вашингтона.

По данным газеты Politico, США намерены всего поставить Киеву 50 Bradley. Издание отметило, что выделение Вашингтоном новых БМП, а Парижем – бронированных колесных машин AMX-10 RC «может открыть путь к поставкам ВСУ западных танков, на что американские и европейские союзники пока неохотно идут». В частности, речь может пойти о будущих поставках немецких танков Leopard и американских Abrams.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ответ западные страны ввели масштабные санкции против России и стали оказывать военную помощь Украине.

Российские власти неоднократно критиковали военную помощь западных стран Украине. В связи с этим еще в апреле Москва направила всем странам, включая США, ноту протеста. В МИД РФ заявляли, что поставками оружия на Украину США пытаются затянуть конфликт, а также получить с этого выгоду. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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