В ООН прокомментировали решение ФРГ и Франции поставить Украине БМП
Цель ООН заключается в завершении боевых действий на Украине, заявил представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик на просьбу прокомментировать решение Берлина и Парижа поставить свои БМП Киеву.
«Нас регулярно спрашивают о поступлении оружия тем или иным образом. Наша цель и то, что мы хотели бы видеть, — это прекращение этого конфликта в соответствии с уставом и международным правом», – заявил он.
Ранее 5 января пресс-служба Белого дома по итогам переговоров президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца заявила, что Вашингтон намерен поставить для ВСУ гусеничные БМП Bradley и батарею ЗРК Patriot. Берлин же, отметили там, поставит Киеву свои гусеничные БМП Marder и дополнительную батарею Patriot. В посольстве РФ в Германии это решение ФРГ назвали «очередным шагом к эскалации конфликта», выразив мнение, что Берлин решился на него под влиянием Вашингтона.
По данным газеты Politico, США намерены всего поставить Киеву 50 Bradley. Издание отметило, что выделение Вашингтоном новых БМП, а Парижем – бронированных колесных машин AMX-10 RC «может открыть путь к поставкам ВСУ западных танков, на что американские и европейские союзники пока неохотно идут». В частности, речь может пойти о будущих поставках немецких танков Leopard и американских Abrams.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ответ западные страны ввели масштабные санкции против России и стали оказывать военную помощь Украине.
Российские власти неоднократно критиковали военную помощь западных стран Украине. В связи с этим еще в апреле Москва направила всем странам, включая США, ноту протеста. В МИД РФ заявляли, что поставками оружия на Украину США пытаются затянуть конфликт, а также получить с этого выгоду.