Песков предрек негативные последствия в случае передачи Киеву танков

Украина с весны требует от Германии передачи танков Leopard 2, но в Берлине в этом Киеву отказывают. По данным CNN, 19 января министры обороны США и ФРГ Ллойд Остин и Борис Писториус не смогли прийти к соглашению по этому вопросу. В то же время давление на канцлера ФРГ Олафа Шольца усилилось после того, как Великобритания анонсировала поставку Киеву четырех танков Challenger 2, писала газета Politico.