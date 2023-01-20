Песков предрек негативные последствия в случае передачи Киеву танков
Возможная отправка на Украину тяжелых танков будет иметь негативные последствия. При этом поставки вооружений кардинально ситуацию не изменят, однако «добавят проблем» для Украины. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Последствия будут со знаком минус, однозначно. Мы неоднократно говорили, что такие поставки не смогут принципиально ничего изменить, но добавят проблем для Украины, для украинского народа», — сказал он, призвав не преувеличивать значение такого решения.
Песков напомнил, что танки нуждаются в обслуживании и ремонте. По его словам, Запад «отдает себе отчет обо всех проблемах». Представитель Кремля подчеркнул, что на продвижение российских войск и достижение целей спецоперации данное вооружение не повлияет.
Пескова также попросили прокомментировать заявление Пентагона о работе со странами Латинской Америки по вопросу передачи Украине российского оружия в обмен на поставки американской техники. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Москва будет «внимательно отслеживать» этот процесс.
20 января на авиабазе «Рамштайн» в ФРГ проходит встреча министров обороны западных стран, на которой в том числе будет обсуждаться вопрос о передаче Киеву танков Leopard.
Украина с весны требует от Германии передачи танков Leopard 2, но в Берлине в этом Киеву отказывают. По данным CNN, 19 января министры обороны США и ФРГ Ллойд Остин и Борис Писториус не смогли прийти к соглашению по этому вопросу. В то же время давление на канцлера ФРГ Олафа Шольца усилилось после того, как Великобритания анонсировала поставку Киеву четырех танков Challenger 2, писала газета Politico.
Кроме того, издание The New York Times в конце декабря 2022 г. сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский попросил Вашингтон о танках Abrams, однако Пентагон ему в этом отказал. В Германии настаивают, что поставят Украине танки только в том случае, если то же самое сделает Вашингтон, рассказали источники CNN.