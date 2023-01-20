CNN: США и Германия не смогли договориться о поставках танков Киеву

Неназванные чиновники в беседе с CNN заявили, что решение о возможной поставке Киеву танков еще не принято. Они добавили, что «было бы удивительно», если бы Германия передумала, несмотря на усилия Остина. Другие собеседники назвали требование ФРГ отправить на Украину американские танки наряду с немецкими «нелепым».