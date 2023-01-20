CNN: США и Германия не смогли договориться о поставках танков Киеву
Обсуждение властей США и Германии поставок Киеву танков затянулись в преддверии встречи контактной группы по поддержке Киева на американской авиабазе «Рамштайн». Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации США.
По словам собеседника телеканала, Берлин настаивает, что передаст Украине танки только в том случае, если то же самое сделает Вашингтон. Другие предложения США по этому вопросу ФРГ не устраивают, утверждает источник.
19 января состоялась встреча главы Пентагона Ллойда Остина с министром обороны Германии Борисом Писториусом. Reuters писало, что амеркианскиая сторона намерена настаивать на передаче немецких танков Leoprad Киеву. Собеседник CNN в минобороны США рассказал, что накануне переговоров Вашингтон «был оптимистично настроен и уверен в прогрессе» по этому вопросу.
Неназванные чиновники в беседе с CNN заявили, что решение о возможной поставке Киеву танков еще не принято. Они добавили, что «было бы удивительно», если бы Германия передумала, несмотря на усилия Остина. Другие собеседники назвали требование ФРГ отправить на Украину американские танки наряду с немецкими «нелепым».
20 января на авиабазе Рамштайн в ФРГ пройдет встреча министров обороны западных стран, на которой в том числе будет обсуждаться вопрос о передаче Киеву танков Leopard.
Украина с весны требует от Германии передачи танков Leopard 2, но в Берлине в этом Киеву отказывают. В то же время давление на канцлера ФРГ Олафа Шольца усилилось после того, как Великобритания анонсировала поставку Киеву четырех танков Challenger 2, писала газета Politico.
Кроме того, издание The New York Times в конце декабря 2022 г. сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский просил Вашингтон о танках Abrams, однако Пентагон ему в этом отказал. 20 января США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму $3 млрд, танки Abrams в него не вошли.
Российские власти неоднократно критиковали финансовую и военную помощь Запада Украине. В частности, официальный представитель МИД Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.