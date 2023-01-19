Politico: Франция рассматривает передачу Украине танков Leclerc

Вопросом поставок танков Киеву Франция озаботилась на фоне заявления ряда других европейских стран о готовности передать Украине военную технику. Как отмечает Politico, обсуждение данной идеи является попыткой поддержать Берлин в вопросе об отправке танков Leopard на Украину. В беседе с изданием депутат бундестага Катя Лейкерт заявила, что Германия должна взять на себя «ведущую роль в европейской коалиции государств, поставляющих танки Leopard 2 на Украину».