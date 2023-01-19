Politico: Франция рассматривает передачу Украине танков Leclerc
Вопрос о передаче Украине танков Leclerc не решен, однако Франция рассматривает такую возможность. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на французского чиновника.
«Это сложный вопрос, в Париже еще не принято решение. Но мы думаем об этом», — рассказал собеседник издания.
Вопросом поставок танков Киеву Франция озаботилась на фоне заявления ряда других европейских стран о готовности передать Украине военную технику. Как отмечает Politico, обсуждение данной идеи является попыткой поддержать Берлин в вопросе об отправке танков Leopard на Украину. В беседе с изданием депутат бундестага Катя Лейкерт заявила, что Германия должна взять на себя «ведущую роль в европейской коалиции государств, поставляющих танки Leopard 2 на Украину».
Давление на канцлера ФРГ Олафа Шольца усилилось после того, как Великобритания анонсировала поставку Киеву четырех танков Challenger 2, пишет Politico. 11 января президент Польши Анджей Дуда также заявил, что Варшава передаст Киеву роту танков Leopard. Кроме того, отправку военной техники на Украину допускала Финляндия.
17 января на полях Всемирного экономического форума в Давосе Урсула фон дер Ляйен заявила, что Киев должен получить всю военную технику, которую сможет использовать, включая современные системы. Таким образом она ответила на вопрос о возможных поставках Киеву танков Leopard. Фон дер Ляйен выразила надежду, что продвижение в этом вопросе случится уже 20 января на встрече союзников с представителями минобороны Украины на авиабазе Рамштайн.