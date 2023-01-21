Страны НАТО не договорились о поставке немецких танков Leopard на Украину

Страны НАТО не договорились о поставке немецких танков Leopard на УкраинуНа американской авиабазе Рамштайн завершили обсуждение военной помощи Киеву
По итогам консультаций глав оборонных министерств стран-членов НАТО 20 января на американской базе ВВС Рамштайн в Германии альянс согласовал предоставление Украине беспрецедентно большого по номенклатуре пакета военной помощи. Соответствующее заявление опубликовано на сайте НАТО.
Генсек альянса Йенс Столтенберг приветствовал недавние заявления союзников и партнеров по НАТО, включая Германию, Францию, Канаду, Данию, Нидерланды и Швецию по поводу необходимостипоставки средств противовоздушной обороны, боевых машин пехоты и бронетехники, а также готовность Великобритании, Франции и Польши поставить основные боевые танки и легкие (включая «колесные») танки. Он призвал всех союзников и партнеров альянса последовать их примеру. Глава комитета начальников штабов США Марк Милли по итогам встречи в «Рамштайне» при этом, что, несмотря на обещанную помощь поставками наступательных вооружений, «в этом году будет очень, очень тяжело» военным путем потеснить позиции российских войск (цитата по AFP).
Что отправит Пентагон
Перед встречей в Рамштайне Пентагон анонсировал передачу Украине очередного пакета военной помощи на сумму $2,5 млрд. В него вошли 59 БМП Bradley, 590 ракет для установленных на них противотанковых ракетных комплексов TOW и 295 000 боеприпасов калибра 25 мм. Также в транш вошли 350 бронемашин HMMWV, восемь зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) M1097 Avenger, 90 бронированных машин Stryker, дополнительные боеприпасы для ЗРК NASAMS и тактических ракетных комплексов HIMARS и 53 бронированные машины с усиленной противоминной защитой класса MRAP. США отправят также и новые ЗРК NASAMS. Кроме того, Киеву передадут 20 000 155-мм снарядов и 3 млн боеприпасов для стрелкового вооружения.
В пакет согласованных поставок так и не были включены немецкие танки Leopard 2, на экспорт которых Киеву Берлин как производитель и ранее неоднократно не давал согласия ни из своих запасов, ни из стран, куда они были ранее поставлены. Польша 19 января заявляла о готовности поставить Киеву 14 обещанных ей Берлином Leopard 2 Украине и без согласия немецких властей. Из стран, где такие танки стоят на вооружении, о желании передать их Украине также заявляла Финляндия. Единой позиции главы оборонных министерств стран-членов НАТО достичь не смогли, сообщил недавно назначенный глава минобороны ФРГ Борис Писториус. «Есть веские причины для поставок [танков] и веские причины против них», – пояснил Писториус (цитата по NTV).
О том, что администрация президента США Джо Байдена «увязла» в спорах с Германией по поводу отправки танков Украине, 19 января сообщал CNN со ссылкой на источники. По словам собеседников телеканала, Берлин был согласен на этот шаг только в случае отправки Киеву и американских танков Abrams. 20 января пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт заверил, что такого условия не было.
У «группы поддержки» Киева все еще продолжаются дискуссии относительно параметров желаемых итогов конфликта, считает научный сотрудник ИМЭМО Дмитрий Стефанович. Создавать проблемы для России таким образом можно, ресурсов же для кардинального перелома ситуации не просматривается, говорит он. Общее увеличение объемов и номенклатуры поставляемых вооружений говорит о дефиците вооружения и техники советского образца, которые можно было бы передать Украине, так и о возможном росте интенсивности действий России, считает Стефанович. Редактор портала Military Russia Дмитрий Корнев считает, что по итогам «анонсированных и в целом, по-видимому, фактически согласованных» поставок вооружения и техники в течение марта-апреля Киеву получится «сформировать и насытить техникой несколько бригад». Стефанович отмечает, что из-за этого «явочным порядком происходит переход Украины на оружие образца НАТО».