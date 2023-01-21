Страны НАТО не договорились о поставке немецких танков Leopard на Украину

В пакет согласованных поставок так и не были включены немецкие танки Leopard 2, на экспорт которых Киеву Берлин как производитель и ранее неоднократно не давал согласия ни из своих запасов, ни из стран, куда они были ранее поставлены. Польша 19 января заявляла о готовности поставить Киеву 14 обещанных ей Берлином Leopard 2 Украине и без согласия немецких властей. Из стран, где такие танки стоят на вооружении, о желании передать их Украине также заявляла Финляндия. Единой позиции главы оборонных министерств стран-членов НАТО достичь не смогли, сообщил недавно назначенный глава минобороны ФРГ Борис Писториус. «Есть веские причины для поставок [танков] и веские причины против них», – пояснил Писториус (цитата по NTV).