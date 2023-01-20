МИД прокомментировал встречу стран НАТО на базе Рамштайн

Ранее сегодня стало известно, что участники встречи на американской базе в германском Рамштайне еще не приняли никакого решения о поставках Украине танков Leopard 2. 19 января министры обороны США и ФРГ Ллойд Остин и Борис Писториус также не смогли прийти к соглашению по этому вопросу.