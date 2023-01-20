МИД прокомментировал встречу стран НАТО на базе Рамштайн
Заявления западных политиков о поставках новых вооружений Украине, а также встреча стран НАТО на базе в Рамштайн – это повышение ставок в конфликте, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Расцениваем все это как откровенное провокационное подстрекательство Запада и повышение ставок в конфликте, что неизбежно приведет к увеличению жертв и опасной эскалации», – цитирует Захарову пресс-служба МИДа.
По ее словам, поставленные в рамках спецоперации задачи по денацификации и демилитаризации Украины и устранению исходящих с территории «серьезнейших угроз безопасности нашей страны» и ее граждан сохраняют свою актуальность и будут выполнены.
Ранее сегодня стало известно, что участники встречи на американской базе в германском Рамштайне еще не приняли никакого решения о поставках Украине танков Leopard 2. 19 января министры обороны США и ФРГ Ллойд Остин и Борис Писториус также не смогли прийти к соглашению по этому вопросу.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что возможная отправка на Украину тяжелых танков будет иметь негативные последствия. При этом поставки вооружений кардинально ситуацию не изменят, однако «добавят проблем» для Украины.