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МИД прокомментировал встречу стран НАТО на базе Рамштайн

Ведомости

Заявления западных политиков о поставках новых вооружений Украине, а также встреча стран НАТО на базе в Рамштайн – это повышение ставок в конфликте, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Расцениваем все это как откровенное провокационное подстрекательство Запада и повышение ставок в конфликте, что неизбежно приведет к увеличению жертв и опасной эскалации», – цитирует Захарову пресс-служба МИДа.

По ее словам, поставленные в рамках спецоперации задачи по денацификации и демилитаризации Украины и устранению исходящих с территории «серьезнейших угроз безопасности нашей страны» и ее граждан сохраняют свою актуальность и будут выполнены.

Ранее сегодня стало известно, что участники встречи на американской базе в германском Рамштайне еще не приняли никакого решения о поставках Украине танков Leopard 2. 19 января министры обороны США и ФРГ Ллойд Остин и Борис Писториус также не смогли прийти к соглашению по этому вопросу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что возможная отправка на Украину тяжелых танков будет иметь негативные последствия. При этом поставки вооружений кардинально ситуацию не изменят, однако «добавят проблем» для Украины.

Ранее по теме: Минобороны ФРГ: в Рамштайне не было принято решений по танкам для Украины

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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