Минобороны ФРГ: в Рамштайне не было принято решений по танкам для Украины
Участники встречи на американской базе в германском Рамштайне еще не приняли никакого решения о поставках Украине танков Leopard 2, завил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
«Мы еще не можем сказать, когда решение по Leopard 2 будет принято и каким оно будет», – отметил Писториус (цитата по ТАСС). По его словам, есть аргументы как в пользу поставок, так и против, и мнения союзников расходятся.
«Германия не ослабит усилий по поддержке Украины. Приоритетом номер один является противовоздушная оборона», – считает глава Бундесвера. Он напомнил, что уже в январе украинские военнослужащие начнут в Германии обучаться обращению с системой ПВО Patriot и бронетранспортерами Marder.
Украина с весны требует от Германии передачи танков Leopard 2, но в Берлине в этом Киеву отказывают. По данным CNN, 19 января министры обороны США и ФРГ Ллойд Остин и Борис Писториус не смогли прийти к соглашению по этому вопросу. В то же время давление на канцлера ФРГ Олафа Шольца усилилось после того, как Великобритания анонсировала поставку Киеву четырех танков Challenger 2, писала газета Politico.
Кроме того, издание The New York Times в конце декабря 2022 г. сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский попросил Вашингтон о танках Abrams, однако Пентагон ему в этом отказал. В Германии настаивают, что поставят Украине танки только в том случае, если то же самое сделает Вашингтон, рассказали источники CNN.