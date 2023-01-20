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Минобороны ФРГ: в Рамштайне не было принято решений по танкам для Украины

Ведомости

Участники встречи на американской базе в германском Рамштайне еще не приняли никакого решения о поставках Украине танков Leopard 2, завил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

«Мы еще не можем сказать, когда решение по Leopard 2 будет принято и каким оно будет», – отметил Писториус (цитата по ТАСС). По его словам, есть аргументы как в пользу поставок, так и против, и мнения союзников расходятся.

«Германия не ослабит усилий по поддержке Украины. Приоритетом номер один является противовоздушная оборона», – считает глава Бундесвера. Он напомнил, что уже в январе украинские военнослужащие начнут в Германии обучаться обращению с системой ПВО Patriot и бронетранспортерами Marder.

Украина с весны требует от Германии передачи танков Leopard 2, но в Берлине в этом Киеву отказывают. По данным CNN, 19 января министры обороны США и ФРГ Ллойд Остин и Борис Писториус не смогли прийти к соглашению по этому вопросу. В то же время давление на канцлера ФРГ Олафа Шольца усилилось после того, как Великобритания анонсировала поставку Киеву четырех танков Challenger 2, писала газета Politico.

Кроме того, издание The New York Times в конце декабря 2022 г. сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский попросил Вашингтон о танках Abrams, однако Пентагон ему в этом отказал. В Германии настаивают, что поставят Украине танки только в том случае, если то же самое сделает Вашингтон, рассказали источники CNN.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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