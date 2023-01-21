Медведев назвал конфликт с Украиной и Европой новой Отечественной войной
Конфликт на Украине можно назвать новой Отечественной войной, в которой победа также будет за Россией, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
Медведев сослался в своей публикации на слова главы дипломатии Еворосоюза Жозепа Борреля, который ранее назвал Россию привыкшей бороться до конца и упомянул ее победы над Наполеоном и Гитлером.
«Молодец все-таки этот Боррель с потухшим лицом. Вспомнил, что наша страна победила Наполеона и Гитлера. Заметьте, это он сам провёл аналогию. Соответственно, укронацисты и Западная Европа – прямые наследники тех, кто воевал с Россией. И война, стало быть, с ними новая Отечественная», – написал Медведев.
Политик добавил, что победа будет за Россией, как это произошло в 1812 и 1945 г.
Боррель на церемонии в Мадриде, где ему вручали премию форума «Новая экономика», высказался о прошлых победах Москвы и призвал вооружать Украину.
«Россия – большая страна, она привыкла бороться до конца, она привыкла почти проигрывать, а затем восстанавливать все. Она сделала это с Наполеоном, она сделала это с Гитлером. Было бы абсурдно думать, что Россия проиграла войну или что ее военные некомпетентны… Поэтому именно сейчас необходимо продолжать вооружать Украину», – сказал он.
Медведев на этой неделе также заявил, что проигрыш ядерной державы в обычном конфликте может привести к началу ядерной войны. Он указал на то, что 20 января на американской авиабазе Рамштайн в Германии союзники Украины будут обсуждать дальнейшую помощь Киеву, при том, что этот же вопрос обсуждался и на экономическом форуме в Давосе.