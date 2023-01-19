В Кремле оценили слова Медведева о последствиях поражения для ядерной державы

Ранее сегодня Медведев в своем Telegram-канале написал, что проигрыш ядерной державы в обычном конфликте может привести к началу ядерной войны. Он указал на то, что 20 января на американской авиабазе Рамштайн в Германии союзники Украины будут обсуждать дальнейшую помощь Киеву, при том, что этот же вопрос обсуждался и на экономическом форуме в Давосе.