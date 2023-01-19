В Кремле оценили слова Медведева о последствиях поражения для ядерной державы
Заявление зампреда Совбеза Дмитрия Медведева о последствиях поражения ядерной державы в обычном конфликте не говорит о том, что Россия готова изменить оборонную доктрину и применить ядерное оружие. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, это абсолютно не значит. Это идет в полном соответствии с нашей ядерной доктриной. Читайте ядерную доктрину – никаких противоречий там нет», – сказал он, отвечая на вопрос, готова ли Россия применить ядерное оружие и вывести эскалацию на новый уровень.
Ранее сегодня Медведев в своем Telegram-канале написал, что проигрыш ядерной державы в обычном конфликте может привести к началу ядерной войны. Он указал на то, что 20 января на американской авиабазе Рамштайн в Германии союзники Украины будут обсуждать дальнейшую помощь Киеву, при том, что этот же вопрос обсуждался и на экономическом форуме в Давосе.
«И ни одному из убогих не приходит в голову сделать следующий из этого элементарный вывод: проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной. Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба», – написал Медведев.
США и страны ЕС поставляют украинской стороне оружие с начала спецоперации 24 февраля 2022 г. 6 января Пентагон объявил о выделении нового и на сегодня самого крупного пакета военной помощи Украине на сумму $3,07 млрд. Впервые Украине планируется передать 50 боевых машин пехоты (БМП) М2 Bradley.
Общая сумма официально выделенной Киеву американской военной помощи с начала российской специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 г. теперь составляет более $24,9 млрд. 18 января представитель внешнеполитической службы ЕС Набиля Массрали сообщила, что страны ЕС поставили вооружений Украине на сумму 11,5 млрд евро.
Согласно положениям военной доктрины, российская сторона может применить ядерное оружие, если поступит достоверная информация о старте баллистических ракет, атакующих территорию России, будет применено ядерное оружие или другие виды оружия массового поражения по территории страны.